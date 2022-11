Tổng thống Yoon Suk-yeol công du Đông Nam Á từ ngày 11-16/11

Photo : YONHAP News

Trong vòng từ ngày 11-16/11 tới, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ thăm thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và đảo Bali (Indonesia) để tham dự một loạt hội nghị liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).Trước tiên, Tổng thống sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN diễn ra tại Campuchia vào ngày 11/10. Đây là hoạt động ngoại giao Đông Nam Á đầu tiên của ông Yoon kể từ sau khi nhậm chức vào tháng 5 năm nay. Dự kiến Tổng thống sẽ trình bày về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới của Hàn Quốc trên nền tảng là tự do, hòa bình và thịnh vượng.Tổng thống cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục khiêu khích gần đây. Lịch trình của một số hội đàm thượng đỉnh song phương khác cũng đã được ấn định hoặc đang trong thảo luận.Tuy nhiên, hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung càng mù mịt hơn. Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại nơi họp, nhân cơ hội này để trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Điều này cho thấy hai bên vẫn chưa thảo luận về nghị sự cụ thể.Văn phòng Tổng thống cho biết do xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon đêm ngày 29/10, nên Tổng thống đã quyết định dời lịch công du, dẫn tới quá trình thảo luận về các hội đàm thượng đỉnh song phương cũng bị muộn theo.Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết mặc dù toàn thể dân chúng đang chìm trong đau xót sau thảm họa Itaewon, nhưng ông vẫn quyết định công du nước ngoài do xét tới lợi ích quốc gia. Tổng thống nhấn mạnh việc tham dự hội nghị là điều bất khả kháng, nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong nước.Về yêu cầu tổ chức phiên điều trần về thảm họa giẫm đạp ở Itaewon của đảng đối lập, Tổng thống đưa ra lập trường không đồng tình, cho rằng người dân đang mong muốn điều tra làm sáng tỏ sự việc hơn.