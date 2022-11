Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung mùa đông tại các cơ sở điều dưỡng ở mức thấp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 10/11 công bố tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung vào mùa đông với đối tượng là những người sống và làm việc tại các cơ sở điều dưỡng, bệnh viện tâm thần hiện đạt 7,9%.Sau một tháng triển khai (từ ngày 11/10), tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung cho nhóm đối tượng này vẫn chỉ dừng ở mức một con số, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiêm phòng mũi 4 trong vòng một tháng triển khai trước đó (đạt 27,1%).Cơ quan phòng dịch cho biết 25,7% số ca tử vong do COVID-19 trong tuần qua (30/10-5/11) là các ca liên quan tới cơ sở điều dưỡng. Tỷ lệ này duy trì ở mức tương tự trong 4 tuần gần đây, cho thấy các cơ sở điều dưỡng vẫn phát sinh nhiều ca tử vong do COVID-19 bất kể tình hình lây lan chung trên cả nước ra sao.Cơ quan phòng dịch quyết định hợp tác với chính quyền 17 tỉnh thành để lập kế hoạch tiêm phòng tại các cơ sở dễ lây nhiễm và định kỳ rà soát tình hình thực hiện; hỗ trợ chi phí nhân lực cần thiết để các địa phương tổ chức nhóm tiêm chủng tận nơi, đồng thời tiếp tục nỗ lực kêu gọi cộng đồng người cao tuổi tích cực tham gia tiêm chủng.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 10/11, Hàn Quốc ghi nhận 55.365 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 50 ca nhập ngoại. Số ca mắc mới cùng ngày đã giảm hơn 7.100 ca so với ngày hôm trước, nhưng tăng gần 8.500 ca so với một tuần trước, nhiều nhất trong các ngày thứ Năm của 8 tuần trở lại đây.Số ca nặng đang nhập viện điều trị giảm 13 người, còn 323 người. Thêm 52 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Trước đó, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc ngày 9/11 tuyên bố làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 7 đã chính thức bùng phát, dự kiến quy mô tương tự so với làn sóng lần thứ 6 bùng phát vào mùa hè năm nay.