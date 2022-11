Hàn Quốc, Việt Nam nổi lên như một cơ sở sản xuất thay thế Trung Quốc với doanh nghiệp chế tạo Mỹ

Photo : YONHAP News

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 9/11 dẫn báo cáo "Chỉ số Reshoring năm 2021" của hãng tư vấ​n Kearney (Mỹ), cho biết các doanh nghiệp chế tạo của Mỹ đang tìm kiếm cơ sở sản xuất thay thế Trung Quốc do chính sách "Zero COVID-19" quyết liệt của Bắc Kinh.Báo cáo cho biết các doanh nghiệp Mỹ đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đa dạng hóa cơ sở sản xuất ngoài Trung Quốc, trong đó các ứng cử viên "chiến lược" đang nổi lên là Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Mexico, Ấn Độ.Hãng tư vấn Kearney cho biết các doanh nghiệp chế tạo vốn rất nhạy cảm với bất ổn, nên dù Chính phủ Trung Quốc xóa bỏ chính sách "Zero COVID-19" sau vài tháng nữa thì dự kiến nước này vẫn sẽ duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.Chỉ số Reshoring được hãng này phát triển vào năm 2014, thể hiện tỷ lệ các mặt hàng chế tạo được nhập khẩu từ những khu vực hoặc vùng lãnh thổ có cho phí lao động thấp trên tổng sản xuất ngành chế tạo của Mỹ. Nếu chỉ số này dương thì có nghĩa là các doanh nghiệp đang tích cực dịch chuyển hoạt động sản xuất về chính quốc, nếu là âm thì có nghĩa là các doanh nghiệp đang phụ thuộc lớn vào sản xuất ngoài lãnh thổ.Chỉ số Reshoring năm ngoái là 14,49%, tăng so với năm trước nữa là 12,95%. Trong đó, mức độ phụ thuộc vào chuỗi cung ứng châu Á ngoài Trung Quốc đang ngày một tăng cao.Mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc của doanh nghiệp chế tạo Mỹ đã bắt đầu giảm từ quý IV/2020, xuống còn 55% vào năm ngoái, giảm 11% so với năm 2018 (66%), chủ yếu là do mức độ phụ thuộc ở lĩnh vực kim loại, dệt may, máy móc, điện tử giảm. Đặc biệt, sản xuất dệt may ở Trung Quốc giảm 38%, trong khi ở các quốc gia châu Á khác tăng 26%.