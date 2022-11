KDI nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 1,8%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 10/11 dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 sẽ dừng lại ở mức 1,8%. Mức dự báo giảm 0,5% so với tháng 5 (2,3%).Đây là mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế mà Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đưa ra lần lượt là 2%, 2,2% và 2,3%.KDI giải thích lý do đã hạ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chủ yếu là do xuất khẩu vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Hiện nay, nhiều quốc gia chủ chốt đang tăng mức lãi suất cơ bản để đối phó với tỷ lệ lạm phát tiêu dùng tăng cao, kéo theo đó là sự đình trệ kinh tế, khiến xuất khẩu của Hàn Quốc càng khó khăn hơn trong tương lai. Ngoài ra, trong khi nợ khu vực tư nhân tăng cao, tiêu biểu là hộ gia đình, lãi suất thị trường cũng tăng đang ngăn chặn đà hồi phục tiêu dùng trong nước. Do đó, KDI nhận định tình hình kinh tế Hàn Quốc trong năm tới sẽ đi vào giai đoạn chững lại.Thêm vào đó, tỷ lệ giá tiêu dùng có thể sẽ duy trì ở mức 3,2%, cao hơn hẳn so với mục tiêu của Chính phủ là 2% cho dù giá dầu được kiểm soát ổn định.Ông Jung Kyu-chul, Trưởng phòng dự đoán kinh tế KDI lý giải tỷ lệ tăng trưởng 1,8% thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc là khoảng 2%, cho thấy khả năng cao kinh tế Hàn Quốc sẽ đình trệ trong tương lai.KDI nhấn mạnh cân nhắc khả năng bất ổn thị trường tài chính trong và ngoài nước, Hàn Quốc cần nỗ lực đảm bảo tính lành mạnh tài chính. Viện cũng khuyên cáo Chính phủ nên quyết định tăng lãi suất cơ bản xét theo tình hình kinh tế hiện nay, dù tạm thời vẫn cần duy trì xu hướng tăng lãi suất cơ bản.