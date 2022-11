Giới phóng viên lấy làm tiếc về việc đài MBC không được phép đi cùng chuyên cơ Tổng thống

Photo : YONHAP News

Nhóm phóng viên chuyên trách đưa tin tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/11 đã ra tuyên bố chung, bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc Văn phòng Tổng thống viện cớ nội dung đưa tin trong quá khứ để không cho phép phóng viên của đài MBC đi cùng chuyên cơ của Tổng thống trong chuyến công du Đông Nam Á.Các phóng viên chỉ ra rằng Văn phòng Tổng thống đã đơn phương loại phóng viên của một hãng ngôn luận khỏi chuyên cơ của Tổng thống mà không hề có sự thảo luận trước. Việc đoàn phóng viên đi cùng chuyên cơ của Tổng thống là nhằm mục đích đưa tin, vì quyền được biết của người dân. Hãng ngôn luận có phóng viên đi cùng chuyên cơ sẽ tự chịu mọi chi phí liên quan. Do vậy, họ không thể đồng ý với việc Văn phòng Tổng thống coi việc phóng viên đi cùng chuyên cơ của Tổng thống là "đặc cách" cho phóng viên hãng ngôn luận đó. Việc tước đi cơ hội đưa tin của một cơ quan ngôn luận như vậy là điều hoàn toàn có thể xảy ra tương tự với các hãng ngôn luận khác. Các phóng viên yêu cầu Văn phòng Tổng thống phải nhanh chóng rút lại quyết định này.Họ nhấn mạnh việc hạn chế tác nghiệp đối với một hãng ngôn luận có thể xâm phạm quyền được biết của người dân. Do đó, Văn phòng Tổng thống phải đưa ra căn cứ thỏa đáng để thảo luận trước với nhóm phóng viên, thay vì chỉ thông báo một cách đơn phương như vừa rồi.Vào đêm ngày 9/11, Văn phòng Tổng thống thông báo với đài MBC về việc không cho phép phóng viên của đài này đi cùng chuyên cơ của Tổng thống trong chuyến công du Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 11/11.Văn phòng Tổng thống cho biết việc phóng viên đi cùng chuyên cơ của Tổng thống là để tiện cho các phóng viên tác nghiệp, đưa tin về các vấn đề an ninh, ngoại giao. Vậy nhưng gần đây đài MBC lại có các hành động đưa tin xuyên tạc, thao túng phụ đề về ngoại giao, nên Văn phòng Tổng thống quyết định không tạo điều kiện tác nghiệp cho phóng viên của đài này. Đài MBC chỉ trích đây rõ ràng là hành vi hạn chế hoạt động đưa tin của cơ quan ngôn luận.