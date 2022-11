Kim ngạch xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 11 giảm 2,8%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 11/11 công bố số liệu cho biết trong vòng 10 ngày đầu tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 17,75 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Do số ngày làm việc trong khoảng thời gian này bằng với năm ngoái (8,5 ngày) nên kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày cũng giảm 2,8%.Trong cùng khoảng thời gian trên, kim ngạch nhập khẩu đạt 19,75 tỷ USD, giảm 6,7%.Cán cân thương mại 10 ngày đầu tháng 11 thâm hụt 2,05 tỷ USD, quy mô thâm hụt thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (2,96 tỷ USD).Thâm hụt thương mại lũy kế từ đầu năm tới ngày 10/11 đạt tổng cộng 37,6 tỷ USD, mức cao kỷ lục xét theo cả năm.