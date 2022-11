Mỹ vẫn lo ngại khả năng Bắc Triều Tiên thử hạt nhân và phóng tên lửa ICBM

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 10/11 (giờ địa phương) về khả năng Bắc Triều Tiên thử hạt nhân trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào tuần sau, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết trong vòng vài tháng qua, Mỹ đã lo ngại về khả năng miền Bắc thử hạt nhân lần thứ 7 cũng như việc phóng tên lửa đạn đạo tầm xa. Do vậy, Chính phủ Mỹ vẫn đang hết sức chú ý theo dõi tới các khả năng này, nhưng chưa thể khẳng định nó có diễn ra vào tuần sau hay không.Trong tháng này, khi liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung trên không quy mô lớn "Vigilant Storm", Bắc Triều Tiên đã phóng tổng cộng hơn 30 tên lửa đạn đạo trong vòng từ ngày 2-9/11, trong đó có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), liên tục đẩy cao khiêu khích.Hai nước Hàn-Mỹ nhận định nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 7, chỉ chờ ra "quyết định chính trị".Cố vấn Sullivan cho biết Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông qua các cuộc hội đàm song phương và hội đàm ba bên, Tổng thống Joe Biden sẽ thảo luận về vấn đề hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của miền Bắc, hợp tác nhằm tăng cường hòa bình, ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật tổ chức vào ngày 13/11 tại Phnom Penh (Campuchia) có thể là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ ba bên.Ngoài ra, lãnh đạo Hàn-Mỹ cũng sẽ thảo luận về uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên. Trong đầu tháng này, hơn 30 nước trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản đã tổ chức một hội nghị quốc tế về đối phó với các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware). Trong tháng trước, Hàn Quốc lần đầu tham gia vào "Cyber Flag", cuộc diễn tập an ninh mạng đa quốc gia do Bộ Tư lệnh An ninh mạng của Mỹ chủ quản.