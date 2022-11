Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc kêu gọi người dân tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung

Photo : YONHAP News

Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo ngày 11/11 một lần nữa kêu gọi người dân tích cực tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung.Thứ trưởng cho biết số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng, do người dân tham gia các hoạt động trong nhà nhiều hơn vào mùa đông, miễn dịch tự nhiên và miễn dịch từ vắc-xin yếu dần.Số ca mắc mới tính đến 0 giờ ngày 11/11 là hơn 54.000 ca, xu hướng tăng 5 tuần liên tiếp. Hệ số lây nhiễm đang là 1,21, ba tuần liền lớn hơn 1. Hệ số lây nhiễm thể hiện một ca mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người, nếu lớn hơn 1 có nghĩa là dịch bệnh đang lây lan rộng.Tiếp đó, Thứ trưởng Park nhấn mạnh người tiêm phòng vắc-xin mũi 4 sẽ giảm được 94,3% nguy cơ tử vong do COVID-19. Vắc-xin cải tiến có hiệu quả phòng ngừa biến thể COVID-19 cao hơn từ 1,6 lần tới 2,6 lần so với vắc-xin cũ.Hiện tại, cứ 4 ca tử vong do COVID-19 lại có 1 ca liên quan tới các cơ sở dễ lây nhiễm như cơ sở điều dưỡng. 95,1% ca tử vong là người trên 60 tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi bổ sung mùa đông của những người sống và làm việc trong các cơ sở điều dưỡng hiện chỉ đạt 7,7%, ở người trên 60 tuổi là 10,5%, rất thấp.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương quyết định sẽ hỗ trợ nhóm tiêm chủng tận nơi, phục vụ những người cao tuổi đi lại bất tiện, nhằm tăng tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin mũi bổ sung tại các cơ sở điều dưỡng.Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ hỗ trợ đặt lịch tiêm cho người cao tuổi, hoặc hỗ trợ tiêm ngay cho người cao tuổi trong ngày mà không cần đặt lịch trước nếu cơ sở tiêm còn vắc-xin.