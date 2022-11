Ủy ban điều tra đặc biệt tiếp tục điều tra chính quyền quận Yongsan về thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Trong ngày 11/11, Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiếp tục triệu tập điều tra các quan chức chính quyền quận Yongsan, Cơ quan phòng cháy chữa cháy, Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro).Ủy ban dự kiến tập trung điều tra về hành tung của Chủ tịch quận Yongsan Park Hee-young trong ngày xảy ra thảm họa, đối sách an toàn của quận trong thời gian diễn ra lễ hội Halloween.Trước đó vào ngày 10/11, Ủy ban đã tiến hành kiểm tra về việc lập và thực hiện đối sách an toàn trước khi xảy ra thảm họa đối với nhân viên và bộ phận phụ trách an toàn thuộc chính quyền quận Yongsan.Ủy ban cũng đã ban lệnh cấm xuất cảnh với Giám đốc điều hành khách sạn Hamilton, bị nghi ngờ đã cơi nới tòa khách sạn trái phép, dẫn tới thương vong về người trong thảm kịch ở Itaewon. Thảm họa này xảy ra tại con hẻm ngay bên cạnh khách sạn. Ủy ban đang tiến hành làm rõ có sự thông đồng nào giữa khách sạn và chính quyền quận Yongsan hay không.Ủy ban cũng đã triệu tập nhân viên Trung tâm cứu nạn khẩn cấp thành phố Seoul (tổng đài 119) để kiểm tra toàn bộ quy trình xử lý các cuộc gọi tới tổng đài, xác định biện pháp ứng phó trong ngày hôm đó có phù hợp hay không.Các quan chức Sở Cảnh sát quận Yongsan cũng bị triệu tập để điều tra làm rõ về quá trình xóa báo cáo phân tích rủi ro xảy ra sự cố trước thềm lễ hội Halloween, khả năng có sự can thiệp của cấp trên cao hơn hay không.Ủy ban điều tra đặc biệt cho biết đang xem xét trách nhiệm pháp lý của các ban ngành hữu quan như Bộ Hành chính và an toàn, chính quyền thành phố Seoul trước khi đưa ra quyết định điều tra. Quá trình này chỉ hoàn tất khi nào xác định rõ được nguyên nhân xảy ra thảm họa và mối liên quan với các biện pháp đối phó của cơ quan hữu quan.Mặt khác, Cảnh sát Hàn Quốc quyết định kiểm tra hiện trường thảm họa lần cuối cùng trước khi thu gom di vật của các nạn nhân, dỡ bỏ rào chắn cảnh sát.