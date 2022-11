Bắc Triều Tiên bị tình nghi viện trợ quân phục cho quân đội Nga tại Ukraine

Photo : YONHAP News

Phát biểu với báo chí ngày 11/11, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ những nghi ngờ Bắc Triều Tiên đang sản xuất và xuất khẩu quân nhu, đặc biệt là quân phục mùa đông dành cho binh lính Nga tại Ukraine. Quan chức này bày tỏ lo ngại những hành động trên của hai nước đã vi phạm Nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong một tin liên quan, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tại buổi họp báo thường kỳ ngày 10/11 (giờ địa phương) đã từ chối đề cập cụ thể về khả năng Bắc Triều Tiên sản xuất và xuất khẩu quân phục mùa đông cho quân đội Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng Nga đã liên tục đề nghị miền Bắc hỗ trợ quân sự trong thời gian qua. Phát biểu này của ông Price có thể được hiểu rằng Washington không loại trừ hoàn toàn khả năng Bình Nhưỡng viện trợ quân phục cho Mátxcơva.Ngoài ra, phát ngôn viên Mỹ nói thêm Nga và Bắc Triều Tiên đã nhiều lần thảo luận việc cung cấp vũ khí số lượng lớn, và miền Bắc đã có động thái gửi một lượng lớn vũ khí dưới dạng hàng hóa xuất khẩu sang nước thứ ba. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm các nghị quyết trừng phạt của cộng đồng quốc tế.Gần đây, Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đã đưa tin Bình Nhưỡng hiện đang sản xuất quân phục cũng như giày quân đội mùa đông cho Nga với mục đích kiếm ngoại tệ và dự định sẽ gửi cho quân đội nước này được bố trí tại Ukraine.RFA còn dẫn một nguồn tin liên quan rằng riêng trong thủ đô Bình Nhưỡng còn có ba nhà máy may mặc đang được vận hành, và đang được sản xuất tại khắp các nhà máy khác trên toàn quốc.Theo Nghị quyết số 2375 thông qua vào tháng 9 năm 2017, Bắc Triều Tiên bị cấm xuất khẩu vải sợi dưới bất kỳ hình thức nào.