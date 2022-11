Chỉ số KOSPI tăng điểm mạnh sau tin tức lạc quan từ chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Mỹ

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11 ở mức 2.483,16 điểm, tăng 80,93 điểm (3,37%) so với phiên trước. Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa ở mức 731,22 điểm, tăng 23,44 điểm (3,31%).Việc hai chỉ số chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm mạnh là do ảnh hưởng từ việc thị trường chứng khoán New York ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng hai năm qua, kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19, sau khi có thông tin lạc quan từ chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Mỹ.Bộ Lao động Mỹ ngày 10/11 (giờ địa phương) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 7,7%, thấp hơn so với tháng 9 (8,2%) và thấp hơn so với dự báo từ thị trường (7,9%).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11 ở mức 1.318,4 won đổi 1 USD, giảm mạnh tới 59,1 won so với phiên trước.