Tổng thống Hàn Quốc công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 11/10 đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia. Tại đây, ông Yoon đa công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới, có nội dung xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng thông qua đoàn kết và hợp tác với các nước lớn, trong đó có ASEAN.Tổng thống nhấn mạnh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương chiếm trên 60% GDP thế giới, hơn một nửa tuyến đường vận tải biển quốc tế đi qua khu vực này, nên việc duy trì hòa bình và ổn định tại đây là điều hết sức quan trọng.Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới của Hàn Quốc có nội dung là duy trì hòa bình trong khu vực trên nền tảng tự do, tăng cường hợp tác kinh tế để đạt được sự thịnh vượng chung. Trong quá trình này, Tổng thống nhấn mạnh về việc đẩy mạnh trật tự quốc tế trên nền tảng quy tắc, dựa trên các giá trị phổ phát. Nội dung này được phân tích là nhắm tới Trung Quốc, nước đang đẩy mạnh cuộc chạy đua bá quyền trong khu vực.Chiến lược mới mà Tổng thống công bố khác với chính sách phương Nam mới của cựu Tổng thống Moon Jae-in. Chính sách phương Nam mới nhấn mạnh về sự cân bằng giữa chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm kìm hãm Trung Quốc của Mỹ và Sáng kiến "Vành đai và con đường" (Nhất đới nhất lộ) của Trung Quốc.Tổng thống tuyên bố sẽ kế thừa Chính sách phương Nam mới ở lĩnh vực hợp tác kinh tế, đồng thời tăng cường hợp tác về pin, ô tô điện, kỹ thuật số. Ông Yoon cũng cam kết sẽ tăng khoản quỹ hợp tác với ASEAN.Mặt khác, cùng ngày Tổng thống đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, thông qua "Kế hoạch hành động chung Hàn Quốc - Thái Lan 2022-2027" với nội dung tăng cường hợp tác song phương nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Thái.Trước đó, Tổng thống cũng hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, thảo luận về tình hình quan hệ song phương và bán đảo Hàn Quốc. Ông Yoon bày tỏ hy vọng hợp tác phát triển sôi nổi giữa hai nước sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của Camuchia, kỳ vọng thương mại và đầu tư song phương sẽ được thúc đẩy hơn nữa sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực vào tháng 12 năm nay.Tiếp theo, trong 12/11, Tổng thống đã tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3, có sự tham gia của lãnh đạo các nước Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.Tổng thống nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng phức tạp về lương thực, an ninh năng lượng do chiến tranh và biến đổi khí hậu. Sự hợp tác giữa ASEAN và ba nước Hàn-Trung-Nhật càng trở nên quan trọng hơn bất cứ lúc nào. Các nước phải hợp tác và đoàn kết chặt chẽ ở mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa.Ông Yoon kêu gọi các nước ASEAN+3 tăng cường hợp tác, vượt qua khủng hoảng tương tự như thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á cách đây 25 năm. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhấn mạnh về việc tăng cường quan hệ hợp tác Hàn-Trung-Nhật.