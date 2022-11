Hàn Quốc kỷ niệm Ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên hợp quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 11/11 vừa qua, Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên hợp quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Nghĩa trang Liên hợp quốc thuộc Công viên tưởng niệm Liên hợp quốc ở thành phố Busan, với khẩu hiệu "Hướng về Busan" (Turn Toward Busan).Sau 21 phát đại bác dành để tưởng nhớ sự hy sinh và cống hiến của các liệt sĩ Liên hợp quốc, các phái đoàn ngoại giao đến từ 22 nước từng tham gia chiến tranh Triều Tiên đã dành một phút mặc niệm.Trên bầu trời xanh là màn bay biểu diễn tưởng niệm những binh lính quân đội Liên hợp quốc đã hy sinh vì Hàn Quốc trong chiến tranh của đội bay biểu diễn của Lực lượng Không quân Hàn Quốc "Black Eagle" (Đại bàng đen).Ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên hợp quốc 11/11 được đề xuất bởi cựu chiến binh Vincent Courtenay người Canada vào năm 2007. Sau đó, ngày này được lập ra vào tháng 3/2020 căn cứ theo "Luật về tuyên dương danh dự cựu chiến binh Liên hợp quốc", trở thành ngày kỷ niệm theo pháp luật của Hàn Quốc, nhằm tưởng nhớ tới các binh lính quân đội Liên hợp quốc đã cống hiến cho hòa bình, tự do của Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên.Sự kiện cùng ngày đã có sự tham gia hơn 600 người gồm các cựu chiến binh Liên hợp quốc và gia quyến.Đại diện gia quyến một liệt sĩ người Canada cho biết sẽ luôn đồng hành với người dân Hàn Quốc để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên.Tại sự kiện cùng ngày, cố tướng quân Mỹ Richard Whitcomb đã được truy tặng Huân chương hạng nhất Mugunghwa vì những cống hiến của ông trong công cuộc tái thiết đất nước Hàn Quốc. Ông Richard Whitcomb từng là Tư lệnh của Bộ Tư lệnh hậu cần số 2 của quân đội Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên.Ngoài ra, sự kiện lần này cũng đã tổ chức lễ an táng cho ba hài cốt của các liệt sỹ người Anh và Hà Lan trong Công viên tưởng niệm Liên hợp quốc.Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo khẳng định sẽ bảo vệ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc để tôn vinh ý chí cao cả của các cựu chiến binh. Hàn Quốc sẽ đối phó mạnh mẽ trước các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên bằng sức mạnh quốc phòng vững mạnh và dựa trên nền tảng của liên quân Hàn-Mỹ vững chắc.