Lãnh đạo Hàn-Mỹ và Hàn-Nhật hội đàm thượng đỉnh tại Đông Nam Á

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến công du Đông Nam Á, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có các cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào cuối tuần qua.Cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này diễn ra sau 6 tháng kể từ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Biden trong tháng 5 vừa qua. Lần này, lãnh đạo hai nước đã hội đàm trong khoảng 50 phút, nhất trí sẽ tận dụng mọi phương tiện khả dụng để đối phó bằng sức mạnh áp đảo nếu Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân bằng bất kỳ hình thức nào.Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về vấn đề bất lợi đối với xe ô tô điện xuất xứ Hàn Quốc, một trong vấn đề nổi cộm nhất ở lĩnh vực kinh tế giữa hai nước dạo gần đây.Về vấn đề này, Tổng thống Yoon Suk-yeol đánh giá kênh thảo luận Hàn-Mỹ đang được tiến hành chặt chẽ; Tổng thống Biden nhận định cần phải thảo luận phương án thực thi Luật giảm lạm phát, cân nhắc đến những đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với nền kinh tế Mỹ.Nội dung thảo luận lần này của lãnh đạo hai nước về vấn đề ô tô điện được đánh giá là đã đạt được tiến triển hơn trước. Tuy nhiên dự kiến hai bên sẽ còn mất tương đối thời gian để có thể đưa ra giải pháp cụ thể.Ngoài ra, Tổng thống Yoon cũng chính thức tuyên bố về việc Hàn Quốc sẽ tham gia sáng kiến Các đối tác Thái Bình Dương Xanh (PBP) do Mỹ dẫn dắt, ra mắt vào tháng 6 vừa qua. Đây được cho là một bước đi của Mỹ trong việc "kìm hãm Trung Quốc" bởi các nước đề xuất đều là những nước tham gia vào QUAD (cơ chế thảo luận an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ) và "AUKUS" (liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh, Australia).Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật, lãnh đạo song phương đã thảo luận về các vấn đề nổi cộm giữa hai nước. Thay vì dùng cụm từ "bồi thường cho những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến", hai bên chỉ đề cập đến cụm từ "vấn đề nổi cộm giữa hai nước", và đưa ra lập trường nguyên tắc rằng hai bên đã trao đổi tích cực về vấn đề này và sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn-Nhật đã lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là hành vi khiêu khích hết sức nghiêm trọng. Hai nhà lãnh đạo cùng chung ý kiến về sự cần thiết trong hợp tác an ninh chặt chẽ giữa ba bên Hàn-Mỹ-Nhật và đối phó trong khuôn khổ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.