Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trong buổi họp báo diễn ra trên chuyên cơ của Nhà Trắng cho biết ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ có biện pháp đối phó được cân chỉnh kỹ càng trong trường hợp Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7.Ông Sullivan cho biết trong thời gian qua lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật đã thảo luận các phương án đối phó chung nếu miền Bắc thử hạt nhân, và hiện đang cân chỉnh phương án. Mặc dù từ chối đề cập trước đến phương án đối phó cụ thể, song Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết đây sẽ là biện pháp bao quát trên cả lĩnh vực an ninh, kinh tế và ngoại giao.Ngoài ra, Cố vấn Sullivan cũng đã công bố kết quả hội đàm thượng đỉnh song phương Hàn-Mỹ và Mỹ-Nhật. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh sự quyết đoán của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong việc nhất trí mở rộng đầu tư quốc phòng để đối phó với mối đe dọa trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Washington cũng cam kết sẽ ủng hộ toàn diện để Tokyo thành công trong vai trò lãnh đạo đa phương trên trường quốc tế, với tư cách là nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Mặt khác, Mỹ cũng đã thảo luận với phía Trung Quốc về việc tổ chức hội đàm giữa Tổng thống Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ rưỡi tối ngày 14/11 (giờ địa phương) tại Indonesia.