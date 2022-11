Thời gian làm việc của lao động Hàn Quốc giảm 10,3% trong vòng 10 năm

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 14/11 công bố báo cáo cho biết thời gian làm việc của lao động Hàn Quốc trong năm ngoái 2021 là 1.915 giờ, đứng thứ 5 trong số 38 nước thành viên OECD.Thời gian làm việc bình quân của lao động các nước thuộc OECD là 1.716 giờ. Như vậy, thời gian làm việc của lao động Hàn Quốc nhiều hơn 199 giờ so với bình quân của OECD.Mexico dẫn đầu danh sách với 2.128 giờ. Tiếp theo là Costa Rica (2.073 giờ), Colombia (1.964 giờ) và Chile (1.916 giờ). Người lao động của Đức là có thời gian làm việc trong năm thấp nhất với 1.349 giờ, ít hơn gấp 1,4 lần so với người lao động Hàn Quốc.Hầu hết thời gian làm việc của lao động ở các nước châu Âu đều tương đối thấp, như Đan Mạch 1.363 giờ, Luxembourg là 1.382 giờ, Hà Lan 1.417 giờ và Na Uy 1.427 giờ.Thời gian làm việc của lao động Hàn Quốc trong năm ngoái đã giảm 10,3% (221 giờ) so với 10 năm trước. Năm 2011, Hàn Quốc từng dẫn đầu OECD về thời gian làm việc của lao động với 2.136 giờ/năm; sau đó duy trì vị trí thứ hai từ năm 2012 cho tới 2017, rồi giữ vị trí thứ ba cho tới năm 2020.Việc Hàn Quốc hạ thứ bậc một phần lớn cũng do có một số nước như Columbia và Costa Rica gia nhập vào OECD trong thời gian qua. Nếu xét về thời gian làm việc bình quân của lao động các nước thành viên OECD đã giảm 3,2%, từ 1.772 giờ trong năm 2011 xuống 1.716 giờ năm ngoái, thì mức giảm của Hàn Quốc lại cao hơn gấp ba lần của OECD.Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chế độ làm việc 5 ngày/tuần vào năm 2004, và 52 tiếng/tuần từ tháng 7 năm 2018.Ngoài ra, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, thời gian làm việc của lao động các nước OECD, bao gồm cả Hàn Quốc, đã giảm mạnh. Thời gian làm việc của lao động Hàn Quốc là 1.967 giờ trong năm 2019 đã giảm còn 1.908 giờ (-3%) khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, mức giảm lớn hơn so với thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 (-2,4%). Tuy nhiên, do hiệu ứng cơ sở từ dịch COVID-19, mức giảm trong năm ngoái đã tăng 0,4% (7 giờ).