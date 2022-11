Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản lần đầu ra tuyên bố chung bao quát kinh tế và an ninh

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 13/11 (theo giờ địa phương) đã có cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản, chỉ sau 5 tháng nhóm họp tại Tây Ban Nha.Nghị sự chính trong hội nghị lần này là thảo luận về những hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên gần đây như phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và khả năng nước này thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7. Lãnh đạo ba nước cũng trao đổi về các biện pháp đối phó chung với động thái khiêu khích ngày càng nghiêm trọng của Bình Nhưỡng.Sau cuộp họp, ba nước lần đầu tiên đã ra tuyên bố chung bao quát về an ninh và kinh tế.Trước hết, cả ba bên đã tái xác nhận cam kết răn đe mở rộng của Mỹ với các nước đồng minh trước uy hiếp hạt nhân của Bắc Triều Tiên, đồng thời bày tỏ ý định chia sẻ thông tin về tên lửa của miền Bắc theo thời gian thực. Tuy nhiên, các phương án đối phó với hạt nhân của miền Bắc như tăng cường bố trí tài sản chiến lược của Mỹ ở Đông Bắc Á không được đề cập cụ thể trong tuyên bố chung.Ngoài ra, Seoul, Washington và Tokyo cũng nhất trí đã thành lập "cơ chế đối thoại về an ninh kinh tế" và cùng đối phó với tình hình "ép buộc kinh tế" của một số cường quốc khác.Tại cuộc họp, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác ba bên là thành lũy vững chắc để bảo vệ các giá trị phổ quát, giữ vững nền hòa bình, an ninh của bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định tuy hiện đang đối mặt với các những thách thức thực tế nhưng liên minh Hàn-Mỹ-Nhật đang đoàn kết và sẵn sàng ứng phó hơn bao giờ hết. Thủ tướng Nhật Bản Kishida cũng nói thêm sẽ thắt chặt tính đồng minh của ba nước để có thể hiên ngang đối mặt với các vấn đề miền Bắc.Kết thúc lịch trình tại Campuchia, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã sang thăm Bali (Indonesia) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào ngày 15/11. Trong ngày 14/11, Tổng thống Yoon tham dự Hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu (B20 Summit), bắt đầu các hoạt động ngoại giao về kinh tế.Bên lề hội nghị, ông sẽ có buổi gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Việc tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật có thể là một đòn chí mạng cho Trung Quốc. Do đó, hiện chưa rõ liệu lãnh đạo Hàn-Trung sẽ có buổi gặp gỡ dưới hình thức nào.