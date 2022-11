Hơn 50% ý kiến chuyên gia nhận định kinh tế hiện nay tương tự hoặc khó khăn hơn thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008

Photo : YONHAP News

Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) đã tiến hành cuộc khảo sát ý kiến về tình hình kinh tế Hàn Quốc gần đây và triển vọng kinh tế năm 2023 với sự tham gia trả lời của 204 giáo sư khoa kinh tế và quản trị kinh doanh thuộc các trường đại học trên toàn quốc.Kết quả cho thấy có 52,7% ý kiến nhận định tình hình kinh tế hiện nay tương tự hoặc khó khăn hơn so với với thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Trong đó, có 27,1% đưa ra ý kiến nhận định là tương tự; 18,7% cho rằng tình hình kinh tế khó khăn hơn so với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, dù chưa tới mức như khủng hoảng tiền tệ năm 1997; 6,9% ý kiến cho rằng kinh tế hiện nay tượng tự hoặc khó khăn hơn so với thời kỳ khủng hoảng tiền tệ 1997.Về nguyên nhân chính khiến kinh tế khó khăn, 57,4% trả lời là do các rủi ro về kinh tế và chính trị trên toàn thế giới như cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, giá năng lượng. 24% cho rằng do cơ cấu nền kinh tế và ngành công nghiệp phụ thuộc vào bên ngoài của Hàn Quốc. 11,3% nhận định là do những thiếu sót trong đối phó với khủng hoảng một cách nhanh chóng về mặt chính sách và 7,4% cho rằng nguyên nhân là bởi quy định pháp luật bị thụt lùi so với quy chuẩn toàn cầu.Có 66,2% nhận định kinh tế Hàn Quốc năm 2023 sẽ tăng tưởng ở mức từ 1,5% đến 2%; 13,2% dự đoán là dưới 1,5% và 79,4% dự đoán là thấp hơn 2%.