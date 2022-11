Giới công chức cứu hỏa tố cáo Bộ trưởng Hành chính và an toàn về thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Công tác điều tra của Cảnh sát về thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) hiện đang được tiến hành tập trung vào công tác ứng phó tại hiện trường của phía Cảnh sát và Cơ quan phòng cháy chữa cháy.Công đoàn giới công chức ngành phòng cháy chữa cháy đã tố cáo Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min lên Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia với cáo buộc về tội sơ suất trong công việc gây chết người và lơ là trong công việc.Phía công đoàn cho rằng Bộ trưởng Lee và những người lãnh đạo thuộc Cơ quan Cảnh sát và Phòng cháy chữa cháy phải chịu trách nhiệm về thảm họa giẫm đạp Itaewon khiến 350 người thương vong.Xét đến việc Cảnh sát đã không bố trí lực lượng cơ động tới hiện trường và việc tổng đài 112 đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi khẩn lo ngại về tai nạn giẫm đạp tại Itaewon từ lúc 6 giờ tối ngày xảy ra thảm họa, thì có thể quy kết tội sơ suất trong công việc dẫn đến chết người. Phía Công đoàn yêu cầu điều tra ngay đối với Bộ trưởng Lee Sang-min, yêu cầu ông này phải từ chức.Trước những chỉ trích về việc công tác điều tra của Cảnh sát chỉ đang hướng mũi điều tra vào những lực lượng đối phó tại hiện trường, Ủy ban điều tra đặc biệt cho biết sẽ xem xét Luật tổ chức Chính phủ về việc truy cứu trách nhiệm với Bộ trưởng Hành chính và an toàn, tức ông Lee, có quyền giám sát chỉ huy đối với công tác phó với tình hình của phía Cảnh sát hay không.Ngoài ra, phía Ủy ban điều tra đặc biệt cũng cho biết sẽ tiến hành song song việc xem xét các quy định pháp lý đối với Bộ Hành chính và an toàn và tiến hành điều tra cần thiết, song đến nay chưa có nhân chứng nào liên quan tới Bộ bị điều tra.Liên quan tới nghi ngờ hủy báo cáo liên quan tới thảm kịch Itaewon, Ủy ban sẽ lần lượt triệu tập các quan chức phụ trách tình báo thuộc Sở cảnh sát quận Yongsan để điều tra trong tuần này. Cảnh sát cũng khép lại công tác điều tra đối với sĩ quan cảnh sát thuộc Sở cảnh sát quận Yongsan bị phát hiện tử vong tại nhà riêng ngày 11/11 vừa qua.Trong bối cảnh trên, Bộ Hành chính và an toàn tuyên bố trong tuần này sẽ cho ra mắt Nhóm chuyên trách về sửa đổi hệ thống quản lý thảm họa và an toàn liên ngành Chính phủ, do Bộ trưởng Lee Sang-min dẫn dắt.