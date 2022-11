Photo : YONHAP News

Trưởng Nhóm đối phó đặc biệt với dịch COVID-19 kiêm Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia Jung Ki-suck trong buổi họp báo ngày 14/11 cho biết làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 7 đã bắt đầu, số ca tử vong do COVID-19 đã tăng gấp đôi trong vòng hai tháng qua, song tỷ lệ tiêm phòng vẫn đang ở mức rất thấp.Ông Jung nhấn mạnh COVID-19 là bệnh truyền nhiễm đáng sợ hơn rất nhiều so với cúm mùa, tỷ lệ tử vong dù có thấp nhưng lại mức độ lây lan lại rất cao. Nếu như cúm mùa chỉ có sức lây lan cho một tới hai người, thì một ca mắc COVID-19 lại có thể lây nhiễm cho tới 15 người.Hiện tại, tỷ lệ tiêm vắc-xin cúm mùa ở người ngoài 60 tuổi đã đạt 77%, song tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 vào mùa đông chỉ mới đạt 12,7%. Chủ tịch Jung nhấn mạnh cần phải đạt tỷ tiêm chủng COVID-19 mũi thứ 4 trên 60%. Ông Jung cho biết tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 ở người trên 60 tuổi tại Mỹ đã đạt 26%, nếu so với Mỹ thì tỷ lệ tiêm chủng tại Hàn Quốc đang ở mức đáng lo ngại.Theo Chủ tịch Jung, thời điểm làn sóng lây nhiễm vào mùa hè vừa qua, số ca nhiễm tối đa đã vượt mốc 180.000 ca/ngày. Nhưng vào mùa đông, hệ miễn dịch của con người sẽ giảm nên nếu mắc COVID-19 sẽ dễ bị chuyển biến nặng, và kết hợp với sự lây lan của nhiều bệnh truyền nhiễm đường hô hấp khác nữa khiến khả năng được điều trị đầy đủ cũng sẽ bị giảm.Bắt đầu từ ngày 14/11, Hàn Quốc triển khai tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cải tiến, có hiệu quả đối với các biến thể BA.4, BA.5. Về việc Chính phủ tiến hành tiêm vắc-xin chưa được thử nghiệm lâm sàng, Chủ tịch Jung cho biết nguyên liệu vắc-xin này đồng nhất với loại vắc-xin với biến thể BA.1, BA.4, BA.5 trước đó, và chỉ có sự thay đổi về trình tự của mRNA. Ngoài ra, vắc-xin này đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp sau khi được Ủy ban thẩm định dược sĩ trung ương thuộc Cơ quan thực phẩm và dược phẩm tư vấn. Các nước Mỹ và châu Âu, Nhật Bản cũng đã cấp phép và đang tiến hành tiêm chủng, nên không cần phải lo ngại về vắc-xin cải tiến.