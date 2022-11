Chi phí muối kimchi năm 2022 tại Hàn Quốc giảm 9,1%

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) đã công bố chi phí muối kimchi Kimjang ngày 10/11, trong đó 20 bắp cải thảo có giá 221.389 won (166,9 USD), giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái là 243.575 won (183,6 USD). Chi phí trên được đưa ra thông qua khảo sát được tiến hành tại 17 chợ đầu mối truyền thống và 27 doanh nghiệp phân phối quy mô lớn, với 14 loại nguyên liệu chủ yếu dùng trong muối kimchi.aT giải thích nguyên nhân là giá cải thảo, nguyên liệu chính trong món kimchi, giảm do số lượng cải thảo mùa thu dùng làm kimchi được xuất ra thị trường tăng. Tính trong ngày 10/11, giá cải thảo là 3.235 won (2,44 USD)/bó, thấp hơn 23.2% so với cùng kỳ năm ngoái.Giá muối đạt 14.225 won (10,72 USD) cho 6kg, tăng nhẹ so với năm 2021 là 12.295 won (9,27 USD). Giá củ cải là 13.217 won (10 USD) cho 5 củ, cao hơn tháng 10 năm trước là 8.780 won (6,62 USD). Tuy nhiên, mức giá này gần đây đang có xu hướng giảm nhanh vì lượng bán ra thị trường được mở rộng. Ngoài ra, giá bột ớt, tỏi đã bóc vỏ, hành lá, mắm tép giảm lần lượt 6,8%, 5,4%, 22,8% so với cùng kỳ năm 2021.