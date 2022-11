Tổng thống Yoon Suk-yeol bắt đầu các hoạt động ngoại giao và kinh tế tại Indonesia

Photo : YONHAP News

Từ ngày 14/11, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bắt đầu các hoạt động ngoại giao, kinh tế chính thức tại Bali, Indonesia, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), và cũng là địa điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á lần này của Tổng thống Yoon.Theo đó, lãnh đạo Hàn Quốc đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu (B20 Summit), nơi quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thuộc các nước thành viên G20. Ông Yoon đã nhấn mạnh tới sự chuyển đổi sang hệ thống kinh tế do khối tư nhân dẫn dắt.Tổng thống Yoon nhận định khủng hoảng kinh tế thế giới hiện tại là do dịch bệnh truyền nhiễm và những trở ngại trong chuỗi cung ứng bởi chiến tranh. Do đó, ông Yoon đề xuất khắc phục khủng hoảng bằng cách đổi mới chuỗi cung ứng thông qua chuyển đổi kỹ thuật số, để khối tư nhân dẫn dắt.Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết các hoạt động kinh doanh mới không ngừng xuất hiện trong quá trình cắt giảm chi phí, và tạo ra những giá trị mới, khi công nghệ kỹ thuật số kết hợp với các ngành công nghiệp và dữ liệu vốn có.Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã tham dự Hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn-Indonesia, với sự tham dự của Tổng thống và các quan chức của Indonesia, thảo luận về việc hợp tác song phương trong đầu tư và chuỗi cung ứng. Đây là một bước đi nhằm kế thừa một phần chiến lược kinh tế trong "chính sách phương Nam mới" của Chính phủ tiền nhiệm, đa dạng hóa các nước đối tác, mở rộng hợp tác đến cả lĩnh vực an ninh và kinh tế như chuỗi cung ứng.Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 15/11 sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước lớn tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Đặc biệt, ông Yoon cũng dự kiến sẽ lần đầu gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây.Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra trước đó, các bên đã nhấn mạnh tới "trật tự khu vực dựa trên giá trị tự do", nội dung được cho là nhắm tới Trung Quốc. Nội dung trao đổi giữa lãnh đạo hai nước Hàn-Trung lần này dự kiến sẽ tác động tới quan hệ song phương trong thời gian tới.