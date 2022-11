Tổng thống Yoon Suk-yeol hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại đảo Bali (Indonesia), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có buổi hội đàm thượng đỉnh vào lúc 6 giờ tối ngày 15/11 (giờ Hàn Quốc).Đây là hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung đầu tiên được diễn ra sau gần ba năm, kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 12/2019.Nghị sự ưu tiên trước nhất cho hội đàm lần này có thể là vấn đề hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên trong bối cảnh miền Bắc liên tục đẩy cao khiêu khích tên lửa đạn đạo thời gian gần đây, đồng thời có dấu hiệu sắp sửa thử hạt nhân lần thứ 7. Trong thời gian qua, Seoul đã liên tục kêu gọi Bắc Kinh phát huy vai trò trong vấn đề Bình Nhưỡng.Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đã đề cập tới vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn-Trung-Nhật) diễn ra vào ngày 12/11 vừa qua tại Campuchia. Khi đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng vì phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Ngoài ra, có thể lần này lãnh đạo hai nước sẽ đề cập tới phương án tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới của Hàn Quốc.Trong tuyên bố chung Hàn-Mỹ-Nhật được đưa ra ngày 13/11 vừa qua đề cập tới "hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan", còn chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới mà Tổng thống Yoon Suk-yeol vừa công bố có nội dung phản đối sự thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh, được phân tích là nhắm tới Trung Quốc. Hiện tại, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra lập trường cụ thể về các nội dung này.Năm nay là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung, nên có thể lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác kinh tế, hiện đang bị co hẹp hơn so với quá khứ.Trong một diễn biến khác, Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 15/11 đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận ở lĩnh vực "An ninh lương thực và năng lượng" trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Tổng thống đã kêu gọi các nước kiềm chế chủ nghĩa bảo hộ quá mức ở lĩnh vực lương thực và năng lượng.Ông Yoon cam kết Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia vào nỗ lực chung của G20 ở lĩnh vực lương thực, năng lượng, đóng góp vào sự tự do của người dân thế giới và sự thịnh vượng của người dân quốc tế. Tổng thống đề xuất G20 quan tâm hơn nữa tới việc phát triển và chia sẻ công nghệ xanh đổi mới, để toàn thể cộng đồng quốc tế có thể cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh ở lĩnh vực lương thực, năng lượng.Tổng thống cũng giới thiệu về những nỗ lực nhằm tăng cường an ninh lương thực, năng lượng và trung hòa carbon của Hàn Quốc như nâng cao năng suất thông qua mô hình nông nghiệp thông minh, giảm khí nhà kính, tích cực vận dụng phát điện nguyên tử, phát triển và phổ biến công nghệ năng lượng xanh như hydro, năng lượng tái tạo.Ông Yoon khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) xanh, tích cực chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ ở lĩnh vực nông nghiệp xanh, năng lượng, giúp đỡ các nước đang phát triển chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.