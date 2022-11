Chính quyền Hong Kong phản đối mạnh mẽ vụ phát sai quốc ca trong trận đấu bóng bầu dục tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Truyền thông Hong Kong như tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu (John Lee) cho biết Tổng thư ký Hành chính Hong Kong Trần Quốc Cơ (Eric Chan) đã gặp Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Hong Kong để phản đối về việc bài hát "Nguyện vinh quang quy Hương Cảng" (Glory to Hong Kong) vang lên trước trận đấu bóng bầu dục quốc tế ở Hàn Quốc. Phía Hong Kong đã yêu cầu Hàn Quốc làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này.Chính quyền Hong Kong không thể chấp nhận việc ca khúc này lại được phát thay cho bài quốc ca "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc" của Trung Quốc trước sự theo dõi của đông đảo khán giả. Liên đoàn bóng bầu dục châu Á đã xin lỗi về vụ việc này. Chính quyền Hong Kong sẽ gửi thư yêu cầu Hàn quốc điều tra làm rõ vụ việc.Mặc dù vụ việc xảy ra ngoài lãnh thổ Hong Kong, nhưng Tổng thư ký Hành chính Hong Kong cho biết Cảnh sát Hong Kong sẽ điều tra vụ việc theo đúng pháp luật, trước tiên là theo dõi quá trình thu thập chứng cứ; đồng thời yêu cầu Liên đoàn bóng bầu dục Hong Kong trình báo cáo về vấn đề đặc biệt nghiêm trọng này.Ngày 13/11, trước khi diễn ra trận chung kết nam lượt về giải đấu Asia Rugby Sevens Series giữa Hàn Quốc và Hong Kong tại sân vận động bóng bầu dục Namdong Asiad (thành phố Incheon), ca khúc "Glory to Hong Kong" lại được vang lên thay cho bài quốc ca Trung Quốc.Phần lời của bài hát "Glory to Hong Kong" thể hiện thông điệp về chủ nghĩa dân chủ, tự do, và chứa khẩu hiệu của cuộc biểu tình tại Hong Kong năm 2019 là "giải phóng Hong Kong, cách mạng của thời đại". Khẩu hiệu này bị coi là vi phạm Luật an ninh quốc gia Hong Kong".Hiệp hội bóng bầu dục Hàn Quốc giải thích việc ca khúc này được phát thay cho bài quốc ca Trung Quốc đơn thuần là do sai sót của người phụ trách trong quá trình chuẩn bị, không hề có ý đồ nào khác.