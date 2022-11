Ủy ban điều tra đặc biệt Hàn Quốc thúc đẩy điều tra các cấp lãnh đạo an ninh về thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/11, Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon cho biết hiện đang xem xét liệu Bộ trưởng Hành chính và an toàn có quyền giám sát, chỉ huy đối với công tác xử lý tình hình của Cảnh sát hay không xét theo trong khuôn khổ pháp lý như Luật tổ chức Chính phủ.Ủy ban cho biết mặc dù có thể cáo buộc ông Lee có tội lơ là công vụ nhưng việc này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng (CIO).Trước đó cùng ngày, công đoàn giới công chức ngành phòng cháy chữa cháy đã tố cáo Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min lên Cơ quan cảnh sát, với cáo buộc về tội sơ suất trong công việc gây chết người và lơ là công vụ. Phía công đoàn cho rằng Bộ trưởng Lee phải chịu trách nhiệm về thảm họa giẫm đạp Itaewon khiến hơn 350 người thương vong.Ngoài ra, Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ bắt đầu triệu tập những lãnh đạo an ninh, trước tiên là cựu Giám đốc Sở cảnh sát quận Yongsan Lee Im-jae, người phụ trách an ninh của khu vực Itaewon và Đại úy Ryu Mi-jin, người phụ trách theo dõi tổng đài 112 Sở Cảnh sát thành phố Seoul vào đêm xảy ra thảm kịch.Trong khi đó, Ủy ban còn đình chỉ chức vụ Trưởng ban tình báo ngoại vụ Sở Cảnh sát Seoul Park Sung-min, người bị nghi ngờ hủy báo cáo liên quan tới thảm kịch Itaewon. Cựu trưởng Ban tình báo Sở cảnh sát Yongsan cũng dự kiến sớm bị triệu tập để làm rõ sự thật.Hiện tại, nhiều nhân viên cảnh sát và phòng cháy chữa cháy tuyến đầu bị triệu tập điều tra dưới tư cách nhân chứng, và một bộ phận trong số đó cũng đã bị truy tố.