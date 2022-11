Giá nhập khẩu tháng 10 tăng 1,5% do tỷ giá hối đoái và giá dầu quốc tế tăng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/11 công bố số liệu thống kê về chỉ số giá xuất nhập khẩu. Trong tháng 10, chỉ số giá nhập khẩu (theo tiêu chuẩn đồng won, so sánh mức chuẩn 100 điểm của năm 2015) đạt 156,89 điểm, tăng 1,5% so với tháng 9. Chỉ số này tăng cao 19,8% so với cùng kỳ năm trước.Giá nhập khẩu giảm liên tiếp trong hai tháng 7 và tháng 8, song đã tăng trở lại vào tháng 9 và duy trì đà tăng đến tháng 10.Trong số các mặt hàng nhập khẩu, giá nguyên liệu tăng 2,4% so với tháng 9, trong đó giá khoáng sản tăng 2,6%. Giá nhập khẩu vật liệu trung gian tăng 1,1%. Chế phẩm hóa học, máy tính, thiết bị điện tử, quang học giảm 0,4%, ngược lại than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng 4,9%.BOK giải thích tỷ giá won-USD và giá dầu quốc tế tăng cao, nên các chế phẩm quang học, than đá và dầu mỏ tăng, kéo theo chỉ số nhập khẩu tăng.Trên thực tế, trong tháng trước, giá dầu Dubai đạt 91,16 USD/thùng, tăng 0,2% so với tháng 9 (90,95 USD/thùng), tỷ giá won-USD bình quân tháng 10 đạt 1.422,66 won/USD, tăng 2,5% so với tháng trước. Nếu loại trừ ảnh hưởng của tỷ giá thì giá nhập khẩu theo đơn vị tiền tệ ký kết hợp đồng giảm 0,6% so với tháng vừa rồi.Giá xuất khẩu (theo tiêu chuẩn đồng won) tháng 10 tăng 1,3% so với tháng 9, do ảnh hưởng từ tỷ giá won-USD. Trong đó, giá xuất khẩu than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng 6,6%, chế phẩm hóa học tăng 1,8%, thiết bị vận tải tăng 2,4%.