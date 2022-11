Bộ trưởng Tư pháp ban lệnh dẫn độ nghi phạm giết con bỏ vào vali về New Zealand

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Han Dong-hoon ngày 14/11 đã ra lệnh dẫn độ một nghi phạm họ Lee (nữ, 42 tuổi) mang quốc tịch New Zealand về nước. Những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra và xác định danh tính nghi phạm cũng sẽ được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của New Zealand.Bộ Tư pháp giải thích quyết định trên được đưa ra sau khi cân nhắc tổng hợp các yếu tố như quyết định của tòa án, cả nghi phạm và người bị hại đều mang quốc tịch New Zealand, Hàn Quốc không có quyền hạn giải quyết đối với những hành vi phạm tội của người ngoại quốc gây ra tại nước ngoài.Nghi phạm trên bị cáo buộc đã giết hai người con ruột và cho vào vali tại thành phố Auckland của New Zealand vào khoảng năm 2018. Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ nghi phạm tại một căn hộ chung cư ở thành phố Ulsan vào rạng sáng ngày 15/9 vừa qua. Viện Kiểm sát đã tiến hành bắt giam nghi phạm theo yêu cầu bắt giữ khẩn cấp của phía New Zealand.Sau đó, Viện Kiểm sát cấp cao Seoul đã yêu cầu thẩm định dẫn độ đối với nghi phạm họ Lee này theo lệnh của Bộ Tư pháp. Tòa án cấp cao Seoul ngày 11/11 vừa qua đã chấp thuận yêu cầu thẩm định dẫn độ đối với nghi phạm.Bộ Tư pháp cho biết sẽ sắp xếp lịch trình với cơ quan có thẩm quyền của New Zealand, dự kiến dẫn độ nghi phạm về New Zealand trong khoảng từ ngày 14-30/11.