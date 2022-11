Tuyển quốc gia Hàn Quốc bắt đầu tập luyện tại Doha chuẩn bị cho World Cup

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc đã bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên tại Trung tâm huấn luyện Al Egla (thủ đô Doha, Qatar), chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022 khai mạc vào ngày 20/11 tới.Ngày 14/11, các học trò của huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha Paulo Bento đã đặt chân tới sân bay quốc tế Hamad (Doha). Chỉ 12 tiếng sau khi hạ cánh, các cầu thủ đã tiến hành tập luyện trong khoảng một tiếng.Bao gồm cả cầu thủ dự bị Oh Hyeon-gyu được huấn luyện viên Bento chỉ định thêm, phòng các tình huống có thể phát sinh, có tổng cộng có 22 cầu thủ tới tập kết tại Doha. Trong số đó bao gồm cả ba chân sút đang chơi cho các câu lạc bộ châu Âu như Hwang Ui-jo (câu lạc bộ Olympiacos, Hy Lạp), Hwang Hee-chan (câu lạc bộ Wolverhampton, Anh), Lee Kang-in (câu lạc bộ Mallorca, Tây Ban Nha). Tuy nhiên, chỉ có 21 cầu thủ xuất hiện tại sân tập cùng ngày, do Hwang Hee-chan đang gặp vấn đề với gân kheo trái.Một thành viên ban huấn luyện cho biết đây không phải là chấn thương hay vấn đề lớn, nhưng gây khó chịu cho cầu thủ, nên Hwang Hee-chan đang tập trung vào việc điều trị và hồi phục.Tiền đạo Hwang Ui-jo tin tưởng bản thân và các đồng đội sẽ sớm thích ứng với thời tiết, môi trường và trạng thái sân cỏ do vẫn còn tương đối thời gian từ nay cho tới khi trái bóng chính thức lăn.