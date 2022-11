Hàn Quốc ghi nhận ngưỡng 70.000 ca mắc COVID-19 mới sau hai tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 15/11, Hàn Quốc ghi nhận 72.883 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 50 ca nhập ngoại.Đây là lần đầu tiên sau hai tháng, số ca mắc mới xác lập ngưỡng 70.000 ca, kể từ sau ngày 15/9 (71.444 ca).Số ca mắc mới ngày 15/11 tăng hơn 10.000 ca so với một tuần trước, tăng hơn 14.500 ca so với hai tuần trước, cho thấy số ca mắc mới vẫn tiếp tục đà tăng. Xét riêng trong các ngày thứ Ba thì đây là quy mô ca nhiễm mới cao nhất trong vòng 10 tuần.Số ca nặng đang nhập viện giảm 1 ca, còn 412 ca, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Thêm 39 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch là 29.748 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Tính đến 5 giờ chiều ngày 14/11, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng đạt 32,7%.