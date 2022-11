Lãnh đạo Hàn-Trung bày tỏ lập trường khác nhau trong vấn đề Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 15/11 đã hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại Bali, Indonesia.Đây là lần đầu tiên sau ba năm, lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Trung được trực tiếp bắt tay nhau, đồng thời đây cũng là lần đầu Tổng thống Yoon gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi nhậm chức.Tại hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh về mối quan hệ chín muồi giữa Seoul và Bắc Kinh dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Ông Yoon hy vọng hai nước sẽ hợp tác, trao đổi cùng nhau về các vấn đề nổi cộm toàn cầu như hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc nói riêng cũng như toàn khu vực nói chung, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng.Tổng thống Yoon cho biết Chính phủ Hàn Quốc theo đuổi sự tự do, hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế, trên nền tảng của giá trị phổ quát và quy phạm quốc tế; qua đó đề nghị về vai trò của Trung Quốc.Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đến vị trí địa chính trị của Hàn Quốc, đề xuất hai nước tăng cường trao đổi và hợp tác. Lãnh đạo Trung Quốc nhận định thế giới đang bước vào một thời kỳ mới đầy biến động, cộng đồng quốc tế đang đối diện với những thách thức chưa từng có, và hai nước Hàn-Trung là những láng giềng gần gũi, là những đối tác không thể tách rời.Tuy nhiên, lãnh đạo Hàn-Trung đã bày tỏ lập trường khác nhau trong vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trong khi Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ trích các động thái khiêu khích tên lửa liên tiếp của miền Bắc và đề nghị Trung Quốc đóng vai trò tích cực và xây dựng hơn nữa; thì Chủ tịch Tập Cận Bình lại chỉ đưa ra lập trường nguyên tắc rằng Seoul và Bắc Kinh đều có lợi ích chung trong vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc, và hy vọng hai miền Nam-Bắc cải thiện quan hệ, bảo vệ hòa bình. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ ủng hộ "đề xuất táo bạo", một chính sách phi hạt nhân hóa với miền Bắc của Hàn Quốc, nếu như Bắc Triều Tiên hưởng ứng.Mặc dù vậy, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy cao căng thẳng quân sự bằng hàng loạt động thái khiêu khích trên bán đảo Hàn Quốc gần đây, thì việc lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Trung gặp gỡ và hội đàm được đánh giá là đã gửi đi một thông điệp tới miền Bắc.Tổng thống Yoon Suk-yeol lên đường về nước trong sáng ngày 16/11, kết thúc chuyến công du Đông Nam Á trong 6 ngày với liên tiếp các lịch trình ngoại giao, hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Hàn-Nhật, Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Trung.