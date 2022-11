4 người Mỹ gốc Hàn tái đắc cử hạ nghị sĩ Mỹ

Photo : YONHAP News

Theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ tính tới ngày 15/11 (giờ địa phương), cả 4 hạ nghị sĩ người Mỹ gốc Hàn đều đã tái đắc cử, gồm ông Andy Kim (40 tuổi), bà Marilyn Strickland (59 tuổi), bà Young Kim (59 tuổi) và bà Michelle Steel (67 tuổi).Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Andy Kim tranh cử ở khu vực bầu cử số 3 bang New Jersey. Ông Andy Kim từng là trợ lý phụ trách các vấn đề I-rắc tại Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC), sau khi trở thành nghị sĩ Quốc hội Mỹ, ông cũng hoạt động sôi nổi tại Ủy ban Quân sự và Ủy ban Ngoại giao Hạ viện. Với lần tái đắc cử này, ông trở thành nghị sĩ liên bang người Mỹ gốc Hàn ba khóa liên tiếp đầu tiên sau 26 năm, sau cựu hạ nghị sĩ Jay Kim (tên tiếng Hàn là Kim Chang-joon) năm 1996.Còn hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Michelle Steel tranh cử ở khu vực bầu cử số 45 thuộc bang California cũng đã được hãng thông tấn AP (Mỹ) tuyên bố là người đắc cử, một tuần sau ngày bầu cử 8/11 vừa qua. Trong thời gian qua, bà Steel vẫn luôn dẫn trước đối thủ về tỷ lệ phiếu bầu, nhưng do tỷ lệ kiểm phiếu gửi qua bưu điện bị trì hoãn nên chưa thể tuyên bố thắng cử. Tính tới thời điểm hiện tại, khi tỷ lệ kiểm phiếu đạt 78%, bà đã giành được 53,8% phiếu bầu, vượt qua ứng cử viên đảng Dân chủ Jay Chen có 46,2% phiếu bầu, nắm chắc chiến thắng.Nghị sĩ Michelle Steel sinh ra tại Seoul năm 1955, theo gia đình di cư sang Mỹ vào năm 1976. Bà quyết tâm bước vào chính trường khi thấy cuộc sống của những người Mỹ gốc Hàn sụp đổ sau cuộc bạo loạn ở Los Angeles năm 1992. Bà đã tranh cử cho đảng Cộng hòa ở bang California, nơi được xem là "thánh địa" của đảng Dân chủ, và đã giành chiến thắng 5 lần trong cuộc bầu cử nghị sĩ Hạ viện liên bang từ năm 2006 đến năm 2020, nên còn được mệnh danh là "Nữ hoàng bầu cử" trong cộng đồng người Hàn tại Mỹ. Phát biểu cảm nghĩ sau khi đắc cử, bà Steel gửi lời cảm ơn những cử tri đã ủng hộ và tin tưởng mình, và cam kết sẽ tiếp tục làm việc để gìn giữ "giấc mơ Mỹ" cho gia đình những người lao động.Ngoài ra, nghị sĩ đảng Dân chủ Marilyn Strickland cũng đã tuyên bố tái đắc cử hạ nghị sĩ tại khu vực bầu cử số 10 bang Washington. Bà Strickland chia sẻ mục tiêu của bà là nâng cao tiếng nói của người Mỹ gốc Hàn trong xã hội Mỹ, giúp nhiều người dân Mỹ hiểu hơn về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc.Trong khi đó, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Young Kim tranh cử ở khu vực bầu cử số 40 bang California, giành chiến thắng trước đối thủ đảng Dân chủ Asif Mahmood. Bà Young Kim sinh ra tại thành phố Incheon, Hàn Quốc và theo gia đình định cư sang Mỹ vào năm 1975. Bà có năng lực chính trị hơn 20 năm khi làm trợ lý cho cựu hạ nghị sĩ Ed Royce.