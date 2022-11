Kim ngạch nhập khẩu kimchi tháng 10 lần đầu vượt ngưỡng 17 triệu USD

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/11 công bố số liệu thống kê thương mại cho biết kim ngạch nhập khẩu dưa muối kimchi của Hàn Quốc trong tháng 10 đạt hơn 17,01 triệu USD, tăng mạnh 50,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 16,2% so với tháng 9. Đây là lần đầu tiên kim ngạch nhập khẩu kimchi theo tháng vượt ngưỡng 17 triệu USD.Nguyên nhân được cho là do giá các nguyên liệu muối kimchi như cải thảo và giá kimchi nội địa tăng, tạo gánh nặng giá cả lên các nhà hàng khi sử dụng kimchi xuất xứ trong nước.Công ty thực phẩm Daesang, doanh nghiệp dẫn đầu thị phần kimchi đóng gói trong nước, cũng đã tăng bình quân 9,8% giá bán kimchi thương hiệu "Jongga Jip" từ ngày 1/10. Công ty CJ CheilJedang cũng tăng giá bán kimchi thương hiệu "Bibigo" lên bình quân 11% lần lượt trên từng kênh phân phối của hãng từ ngày 15/9. Đây là đợt tăng giá lần thứ hai trong năm nay của hai hãng này.Giá nhập khẩu một tấn kimchi trong tháng 10 là 648 USD, bằng 19,3% giá của kimchi xuất khẩu (3.359 USD).Kim ngạch nhập khẩu kimchi trong 10 tháng đầu năm nay là 141,52 triệu USD, tăng 30% so với một năm trước, vượt qua kim ngạch nhập khẩu kimchi của cả năm ngoái (147,04 triệu USD). Dự đoán kim ngạch nhập khẩu kimchi của cả năm nay sẽ ở ngưỡng từ 160-170 triệu USD, vượt kỷ lục của năm 2020 (152,42 triệu USD).Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu kimchi sau khi vượt hơn 100 triệu USD trong năm 2019, tăng vọt lên 14 triệu USD trong năm đầu bùng dịch COVID-19 là 2020, và gần chạm mốc 160 triệu USD năm ngoái 2021.Trong mùa dịch COVID-19, món dưa muối kimchi của Hàn Quốc được đón nhận như một thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp tăng hệ miễn dịch, khiến kimchi được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới.Nhập khẩu tăng trong khi xuất khẩu giảm đã khiến cán cân thương mại kimchi quay trở lại xu thế thâm hụt sau một năm. Cán cân thương mại kimchi từ tháng 1 tới tháng 10 năm nay đang thâm hụt 22,87 triệu USD.