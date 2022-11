Photo : Getty Images Bank

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas trong phiên chất vấn của Ủy ban An ninh nội địa tại Hạ viện ngày 15/11 (giờ địa phương) cho biết mối uy hiếp mà lãnh thổ Mỹ phải đối diện đang to lớn và phức tạp hơn bất cứ lúc nào hết, từ các cuộc tấn công mạng nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng điểm của Mỹ, những nỗ lực của thế lực thù địch hòng khiến tình hình bất ổn, cho đến sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước.Ông Mayorkas chỉ ra rằng năng lực tấn công mạng của các thế lực thù địch đang ngày càng phát triển và tinh vi hơn, xem thường các quy phạm quốc tế về việc hành động có trách nhiệm và minh bạch trên không gian mạng. Mặc dù thực hiện với nhiều cách thức đa dạng nhưng chúng đều có một mục tiêu chung là nhằm gây thiệt hại. Các nước thù địch như Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên và các tội phạm mạng trên toàn thế giới vẫn đang không ngừng nâng cao chiến lược, để gây thiệt hại nhiều hơn nữa.Các cuộc tấn công mạng bằng mã độc ransomeware của các thế lực này nhắm vào các cơ quan tài chính, bệnh viện, điện lực đang phá hủy đời sống thường nhật. Chúng lợi dụng hệ sinh thái không gian mạng tích hợp toàn cầu để gieo rắc mối thù, hủy hoại chủ nghĩa dân chủ tự do, làm suy yếu lòng tin đối với các cơ quan Nhà nước và tư nhân.Đặc biệt, ông Mayorkas cho biết Bắc Triều Tiên đã tấn công mạng các sàn giao dịch tiền ảo để thu về hơn 1 tỷ USD trong hơn hai năm qua, hòng phục vụ cho chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ cũng từng đề cập tới nội dung tương tự vào ngày 18/10 vừa qua. Ông cũng nhận định các cuộc tấn công mạng nhắm vào mạng lưới Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng trong ngắn hạn và dài hạn.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mayorkas cho biết Washington vẫn đang tiếp tục giám sát các mối đe dọa liên quan tới vũ khí hóa học, như việc sở hữu các vật chất hóa học của các tội phạm, hay việc sử dụng và phát triển vũ khí hóa học.Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cùng ngày cũng cho biết đã phát hiện và lên án những vụ tấn công mạng của Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga hòng đánh cắp nghiên cứu vắc-xin COVID-19 của Mỹ. Thông tin này cũng được ông Wray công bố vào tháng 8 vừa qua.