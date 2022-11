50% người Hàn Quốc cho rằng kết hôn là điều cần thiết

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/11 công bố kết quả khảo sát tiến hành với 36.000 người dân trên 13 tuổi toàn quốc, trong đó tỷ lệ người cho rằng kết hôn là điều nhất định phải làm chỉ đạt 50%, giảm 1,2% so với kết quả điều tra cách đây hai năm (51,2%).Nếu chỉ tính riêng những người đủ tuổi nhưng chưa kết hôn, thì chỉ khoảng 30% cho rằng kết hôn là điều cần thiết.Về lý do không kết hôn, có 30% những người chưa kết hôn trả lời lý do là thiếu chi phí tổ chức lễ cưới, 11% trả lời lý do là công việc đang chưa ổn định. Như vậy cứ 10 người được hỏi lại có hơn 4 người đang e ngại việc kết hôn vì lý do kinh tế.19% số người được khảo sát cho biết không cảm thấy cần thiết phải kết hôn, 9% cho biết không thể từ bỏ sự tự do.Ngược lại, có 65,2% số người được hỏi suy nghĩ rằng nam nữ có thể chung sống mà không cần phải kết hôn, tăng 5,5% so với cuộc điều tra hai năm trước. 34,7% cho rằng có thể sinh con mà không cần kết hôn, cũng tăng 4% so với cách đây hai năm, và tăng hơn 12% so với 10 năm trước.28,9% người được hỏi suy nghĩ tích cực về việc nhận con nuôi, giảm gần 2% so với cuộc điều tra hai năm trước.73,1% ý kiến cho rằng văn hóa kết hôn của Hàn Quốc đang chú trọng quá mức vào lễ cưới.