Sản lượng gạo dư thừa năm 2022 tại Hàn Quốc đạt 155.000 tấn

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc (MAFRA) ngày 15/11 cho biết sản lượng gạo năm 2022 là 3,764 triệu tấn, trong khi lượng nhu cầu ước tính chỉ có 3,609 triệu tấn, tức số lượng gạo dư thừa sẽ lên tới 155.000 tấn.Kết quả khảo sát của Cục Thống kê cho thấy sản lượng gạo giảm 118.000 tấn so với năm 2021. Lý do là diện tích canh tác lúa giảm dẫn đến lượng thu hoạch mỗi đơn vị diện tích cũng ít đi. Đặc biệt, điều kiện thời tiết chuyển xấu vào thời điểm hạt lúa thô chín cũng khiến tình hình canh tác bất ổn so với những năm trước.Ước chừng về việc dư thừa trong sản xuất gạo, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cho biết Chính phủ sẽ sớm thu mua gạo nhằm dự trữ lương thực vừa đề phòng việc giá gạo giảm mạnh. Trước đó, Bộ đã ước tính sản lượng gạo dư thừa năm nay là 248.000 tấn, nhưng sản lượng dư thừa theo kết quả của Cục Thống kê ít hơn ước tính trên là 100.000 tấn, cho thấy việc thu mua lần này sẽ mang lại hiệu quả lớn.Tính đến ngày 11/11, Chính phủ đã thu mua 200.000 tấn gạo trên tổng số 820.000 tấn Chính phủ dự kiến sẽ dự trữ.