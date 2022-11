Baby Shark là ca khúc được nghe trực tuyến nhiều thứ 8 theo Official Charts (Anh)

Photo : KBS News

Ca khúc "Baby Shark" (Cá mập con), một ca khúc tiêu biểu của công ty The Pinkfong Company Hàn Quốc, là ca khúc được nghe trực tuyến nhiều thứ 8 theo bảng xếp hạng Official Charts của Anh.Official Charts là bảng xếp hạng các ca khúc nổi tiếng do Hiệp hội công nghiệp ghi âm Anh (BPI) và Hiệp hội kinh doanh giải trí (ERA) đồng sở hữu, cũng là một trong hai bảng xếp hạng tiêu biểu nhất của thị trường âm nhạc thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng Billboard (Mỹ).Nhân kỷ niệm 70 năm ra mắt, Official Charts đã tiến hành tổng hợp lại số lượt nghe trực tuyến các ca khúc trong vòng 70 năm từ năm 1952 tới năm 2022. Trong bảng xếp hạng "Top 200" ca khúc được nghe trực tuyến nhiều nhất, "Baby Shark" xếp thứ 8 với hơn 200 triệu lượt nghe trực tuyến.Trong danh sách này bao gồm những nghệ sĩ tên tuổi như ban nhạc Queen, Oasis, nữ ca sĩ Mariah Carey, cho tới những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay là Ed Sheeran, Billie Eilish, Dua Lipa, Justin Bieber, Adele.Ca khúc "Baby Shark" lần đầu được công bố trên trang Youtube vào năm 2015, sau đó từng 73 tuần lọt vào "Top 100" của Official Charts.Trong năm 2019, ca khúc dành cho thiếu nhi này đứng thứ 32 trong bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard (Mỹ), và 20 tuần liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng này. Năm 2020, "Baby Shark" đã nhận được chứng nhận "Bạch kim kép" (Double Platinum) ở hạng mục đĩa đơn do Hiệp hội công nghiệp ghi âm Anh (BPI) trao tặng. "Bạch kim kép" là một chứng nhận được trao cho các đĩa đơn bán được trên 1,2 triệu bản.Tiếp đó, vào tháng 11/2020, "Baby Shark" tiếp tục nhận được chứng nhận "Kim cương" (Diamond) dành cho đĩa đơn nhạc số bán được trên 10 triệu bản do Hiệp hội công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) trao tặng.Giám đốc điều hành The Pinkfong Company, ông Kim Min-seok cho biết tháng 1 năm nay, "Baby Shark" trở thành ca khúc đầu tiên cán mốc 10 tỷ lượt xem trong lịch sử Youtube. Lần này, việc "Baby Shark" xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng các ca khúc được nghe trực tuyến nhiều nhất của Official Charts một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng rộng lớn của nội dung Hàn Quốc K-Contents và âm nhạc Hàn Quốc K-Pop. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những nội dung giải trí gia đình thú vị cho người dân toàn thế giới, vượt lên trên mọi biên giới, thế hệ.