65% người dân Hàn Quốc không có ý định tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung

Photo : YONHAP News

Cơ quan thăm dò dư luận Hankook Research đã tiến hành một cuộc khảo sát lần thứ 69 về nhận thức phòng dịch COVID-19 đối với 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn Hàn Quốc từ ngày 28-31/10.Kết quả là có 65% ý kiến trong số những người đã tiêm chủng trên hai mũi vắc-xin COVID-19 cho biết sẽ không tiêm bổ sung vắc-xin cải tiến có hiệu quả với các biến thể BA.1, BA.4 và BA.5 vào mùa đông này.Tỷ lệ trả lời sẽ không tiêm vắc-xin mũi bổ sung đang cho thấy xu thế tăng, từ 58% trong tuần thứ ba của tháng 9, lên 63% vào tuần cuối cùng tháng 9 và 65% trong đợt khảo sát lần này.Chỉ có 35% người cho biết đã hoàn tất tiêm mũi bổ sung hoặc có ý định tiêm.Về lý do không có ý định tiêm vắc-xin mũi bổ sung, 34% trả lời là vì vẫn bị nhiễm dù đã tiêm, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tiếp đó lần lượt là "Lo ngại phản ứng phụ sau tiêm" (28%), "Ngại phải tiêm chủng thường xuyên" (24%), "Sợ sẽ bị phản ứng phụ nặng hơn" (22%) và "Đã nhiễm và khỏi bệnh" (21%).Trong số những người đã tiêm dưới hai mũi vắc-xin hoặc chưa tiêm, 43% cho biết sẽ không tiêm thêm vì lo ngại phản ứng phụ, 38% trả lời không tin vào hiệu quả của vắc-xin và 27% cho biết đã từng bị nhiễm.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc trong buổi họp báo ngày 16/11 đã công bố kết quả khảo sát trên, khuyến nghị người dân tiêm phòng bổ sung vào mùa đông bởi khả năng miễn dịch do nhiễm bệnh hoặc tiêm chủng trước đó sẽ giảm mạnh theo thời gian, không đủ để chống chọi với các biến thể mới đang bùng phát.Tính đến ngày 16/11, tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 mũi bổ sung tại Hàn Quốc chỉ đạt 4,8% trên tổng dân số. Trong đó, tỷ lệ tiêm chủng ở các nhóm có rủi ro cao như người làm việc và sống tại các cơ sở dễ lây nhiễm là 11%, người ngoài 60 tuổi là 13,2%.Trong khi đó, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết tính đến 0 giờ ngày 17/11, Hàn Quốc phát sinh 55.437 ca mắc COVID-19 mới, ít hơn 11.000 ca so với một ngày trước, nhưng là con số cao nhất trong vòng 9 tuần trở lại đây (xét riêng các ngày thứ Năm). Tổng số ca nhiễm từ đầu dịch là hơn 26,41 triệu ca.Số ca bệnh nặng đang nhập viện điều trị là 380 ca, ít hơn 31 ca so với ngày hôm trước, duy trì mốc 300 ca kể từ ngày 4/11. Có 67 ca tử vong, mức cao nhất trong vòng 53 ngày kể từ 25/9 (73 ca). Tổng số ca tử vong do COVID-19 kể từ khi bùng dịch đến nay là 29.862 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.