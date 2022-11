Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn ngày 17/11 đã có bài phát biểu chúc mừng tại "Hội nghị chuyên đề về đối phó với uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên lần thứ hai" được tổ chức tại Seoul.Ông Kim chỉ ra rằng, hàng năm, Bắc Triều Tiên lại huy động được một khoản tiền lớn từ các vụ tấn công mạng, đặc biệt là tiền điện tử, để phục vụ cho các hoạt động phát triển hạt nhân của nước này. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải lập phương án để ngăn chặn tận gốc các hoạt động tấn công mạng trái phép của miền Bắc.Ông Kim cho biết tháng 3 năm nay, Bắc Triều Tiên đã tấn công mạng công ty trò chơi điện tử "Axie Infinity", đánh cắp 620 triệu USD tiền mã hóa.Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã phóng 31 tên lửa đạn đạo, ước tính chi phí dành cho các vụ phóng này là từ 400 triệu tới 650 triệu USD. Điều này có nghĩa là chỉ bằng một vụ tấn công mạng trong tháng 3 có thể giúp miền Bắc kiếm được toàn bộ chi phí phóng tên lửa đạn đạo trong 6 tháng đầu năm.Theo ông Kim, nhiều chuyên gia đang nêu ra khả năng các quốc gia Đông Nam Á sẽ trở thành mục tiêu tấn công mạng tiếp theo của miền Bắc, do quy mô thị trường tiền điện tử tại các nước này đang gia tăng nhanh chóng. Do vậy, các nước cần quan tâm nhiều hơn tới mối uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên.Ông Kim nhấn mạnh hội nghị lần này phải thảo luận để nắm bắt chính xác chủ thể tấn công mạng trái phép của miền Bắc, tìm cách khiến nước này hiểu ra rằng ý đồ uy hiếp toàn thế giới bằng cách thức bất hợp pháp tuyệt đối sẽ không thể thành công.Mặt khác, tại hội nghị, Phó Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ ngoại giao Mỹ Jung Pak nhấn mạnh Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia "trộm cắp" tai tiếng nhất thế giới. Cộng đồng quốc tế phải tăng cường phòng thủ mới có thể bảo vệ được bản thân, đồng thời ngăn chặn việc nước này dùng tiền trái phép vào các chương trình phát triển vũ khí.