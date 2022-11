Bộ Công nghiệp Hàn Quốc rà soát công tác chuẩn bị cung cầu điện năng vào mùa đông

Photo : YONHAP News

Cục trưởng Cục Chính sách đổi mới điện lực thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Lee Ho-hyeon, ngày 17/11 đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình chuẩn bị cung cầu điện năng vào mùa đông, với sự tham gia của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), Tổng công ty khí gas Hàn Quốc (KOGAS) và 5 công ty phát điện trong nước.Tại đây, ông Lee nhận định tình hình cung cầu điện năng vào mùa đông năm nay sẽ còn gặp nhiều thách thức, do bất ổn cung cầu nhiên liệu như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), than bitum, và khả năng xảy ra rét đậm, bão tuyết trong mùa đông năm nay do biến đổi khí hậu.Ông Lee chỉ đạo các doanh nghiệp trong nước tận dụng tối đa phát điện nguyên tử và nhiệt điện, cắt giảm LNG dùng cho phát điện, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng tài nguyên dự phòng bổ sung, đối phó với các tình huống khẩn cấp về cung cầu điện năng, như phát điện bằng năng lượng Mặt trời không thể hoạt động do xảy ra bão tuyết.Bộ Công nghiệp đang thảo luận với các ban ngành hữu quan về yêu cầu của KEPCO và KOGAS liên quan tới việc áp dụng một cách linh hoạt hơn tiêu chuẩn về cắt giảm lượng phát điện bằng than đá căn cứ theo chế độ quản lý cao điểm bụi mịn vào mùa đông.Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định khoảng thời gian từ ngày 1/12 tới ngày 28/2 năm sau là thời gian thực hiện đối sách về cung cầu điện năng, quản lý tập trung tình hình cung cầu điện năng.Bộ Công nghiệp có kế hoạch kiểm tra đặc biệt về an toàn đối với trang thiết bị năng lượng vào mùa đông đối với hơn 26.000 chợ đầu mối truyền thống, cơ sở cho thuê lưu trú.