Photo : YONHAP News

Công đoàn phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc ngày 14/11 vừa qua đã tố giác Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min lên Cơ quan Cảnh sát, khiến ông Lee trở thành "nghi phạm" trong thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon xảy ra vào đêm ngày 29/10.Quá trình điều tra với Bộ trưởng Hành chính và an toàn được chia thành hai hướng. Trước tiên là về vai trò chỉ huy của ông Lee đối với Cơ quan Cảnh sát căn cứ theo Luật tổ chức Chính phủ.Theo luật này, Cơ quan Cảnh sát quốc gia được đặt dưới quyền của Bộ trưởng Hành chính và an toàn, chịu trách nhiệm chung về các vấn đề liên quan tới trị an. Trong quá trình xúc tiến thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn, ông Lee từng dẫn nội dung này trong Luật tổ chức Chính phủ, cho rằng Bộ trưởng Hành chính và an toàn dù không trực tiếp thực thi nghiệp vụ trị an, nhưng có quyền hạn và trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, chỉ huy, giám sát quá trình thực thi nghiệp vụ của Cơ quan Cảnh sát. Nếu theo phát biểu này thì có nghĩa Bộ trưởng Hành chính và an toàn có trách nhiệm chỉ huy, giám sát nghiệp vụ đối phó với sự cố vừa qua của Cảnh sát.Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon đang xem xét về mặt pháp lý để xác định phạm vi chỉ huy của Bộ trưởng Hành chính và an toàn với Cơ quan Cảnh sát theo từng tình huống cụ thể.Bộ Hành chính và an toàn thì lập luận rằng các nội dung trong phát biểu trên của Bộ trưởng Lee vẫn chưa được phản ánh vào quy tắc chỉ huy trên thực tế. Do đó, quyền chỉ huy và giám sát trị an đối với thảm họa giẫm đạp Itaewon vừa rồi không thuộc về Bộ trưởng Hành chính và an toàn.Một trọng tâm điều tra khác chính là vai trò của Bộ trưởng Lee căn cứ theo Luật cơ bản về quản lý an toàn và thảm họa. Luật này ghi rõ cơ quan hành chính trung ương và chính quyền địa phương là "cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý sự cố, thảm họa". Một quan chức Ủy ban điều tra đặc biệt cho biết cần xem xét liệu Bộ trưởng Hành chính và an toàn có chịu trách nhiệm cụ thể và trực tiếp trong thảm họa Itaewon hay không.Trước đó, Ủy ban này đã triệu tập điều tra công chức thành phố Seoul và Trưởng phòng giám sát an toàn sự cố và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn với tư cách là "người làm chứng", để làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng. Trong ngày 16/11, Ủy ban này tiếp tục điều tra với các công chức của Sở Cảnh sát, Sở Phòng cháy chữa cháy và chính quyền quận Yongsan.Mặt khác, việc điều tra đối với trang mạng "Mindle", bị tố giác do đã công khai danh tính các nạn nhân trong thảm họa giẫm đạp Itaewon, được giao cho Sở Cảnh sát thành phố Seoul.