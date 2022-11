Thu nhập thực tế của hộ gia đình Hàn Quốc giảm 2,8% trong quý III

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 17/11 công bố thu nhập bình quân tháng của hộ gia đình Hàn Quốc trong quý III năm nay tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu xét tới tỷ lệ lạm phát thì thu nhập thực tế của hộ gia đình lại giảm 2,8%, quay lại xu hướng giảm sau 5 quý kể từ quý II năm ngoái. Đây cũng là mức giảm sâu nhất xét riêng trong các quý III kể từ sau năm 2009, thời kỳ ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.Mặc dù thu nhập từ lao động và kinh doanh đều tăng, nhưng thu nhập từ chuyển nhượng lại giảm hơn 18%, được phân tích là do trong năm nay, Chính phủ Hàn Quốc không chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho người dân như trong năm ngoái.Trong các nhóm hộ gia đình, chỉ có duy nhất nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất là có mọi khoản thu nhập đều bị giảm so với cùng kỳ năm trước.Chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất và nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất là 5,75 lần, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.Tiêu dùng hộ gia đình trong quý III tăng 6,2%, tuy nhiên sau khi loại trừ yếu tố lạm phát thì tiêu dùng chỉ tăng 0,3%. Do đời sống sinh hoạt hồi phục sau đại dịch, lĩnh vực nhà hàng khách sạn, văn hóa giải trí tăng hơn 20%, mức tăng cao nhất. Ngược lại, tiêu dùng hộ gia đình ở lĩnh vực thực phẩm lại giảm.Trong số các hạng mục chi tiêu ngoài mục đích tiêu dùng, khoản chi để trả lãi của hộ gia đình tăng gần 20%, phản ánh ảnh hưởng từ việc lãi suất tăng nhanh.Chính phủ Hàn Quốc nhận định tình hình thu nhập và phân phối thu nhập hộ gia đình hiện đang rất nghiêm trọng, cam kết sẽ không để cuộc khủng hoảng kinh tế phức tạp hiện nay ảnh hưởng tới tầng lớp yếu thế.