Đoàn cổ động viên Quỷ đỏ xin phép chính quyền thành phố Seoul tổ chức cổ động World Cup

Photo : YONHAP News

Đoàn cổ động viên đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc mang tên "Quỷ đỏ" ngày 17/11 cho biết đã đệ đơn lên chính quyền thành phố Seoul, xin phép được sử dụng quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở quận Jongno để tổ chức các hoạt động cổ động đường phố, ủng hộ đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) Qatar 2022.Thời gian đăng ký sử dụng là từ 23/11 tới 3/12, với số lượng người tham gia cổ động là khoảng 10.000 người.Nếu được phê duyệt, Quỷ đỏ có kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động cổ động đường phố tại quảng trường Gwanghwamun trong ngày 24/11, 28/11 và 2/12, ngày dự kiến diễn ra các trận đấu vòng bảng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tại vòng chung kết World Cup.Tuy nhiên, kế hoạch cổ động đường phố do Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xúc tiến gần đây đã bị hủy do thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan) vừa qua. Do đó, khả năng chính quyền thành phố Seoul phê duyệt kế hoạch của đoàn cổ động viên Quỷ đỏ vẫn còn rất mờ mịt.Chính quyền thành phố Seoul dự kiến sẽ quyết định có phê duyệt đơn đăng ký của Quỷ đỏ sau khi thẩm định tại Nhóm tư vấn quảng trường Gwanghwamun trong tuần sau.Quỷ đỏ cũng có kế hoạch lập và thực hiện đối sách quản lý an toàn đối phó với các tai nạn không mong muốn, như tăng cường nhân lực quản lý an toàn với đơn vị phụ trách tổ chức sự kiện, gửi công văn yêu cầu hợp tác tới Sở Cảnh sát và Sở phòng cháy chữa cháy quận Jongno. Các cổ động viên cũng sẽ đeo ruy băng đen, chiếu video tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon, và tiến hành các hoạt động cổ động một cách trật tự, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho người dân trong kỳ World Cup.