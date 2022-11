Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17/11 bác bỏ nhận xét của phóng viên cho rằng các động thái khiêu khích tên lửa với tần suất gia tăng chưa từng thấy của Bắc Triều Tiên gần đây là trạng thái "bình thường mới".Bà Sabrina Singh nhấn mạnh các động thái này của miền Bắc đang gây bất ổn về an ninh tới mức khó tin. Nếu miền Bắc tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo thì an ninh khu vực sẽ ngày càng bị suy giảm.Bên cạnh đó, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định cam kết an ninh của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản là hết sức vững chắc. Mỹ luôn đồng hành cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực và toàn thế giới. Washington đã hối thúc Bình Nhưỡng dừng phóng tên lửa, còn việc nước này có dừng lại không thì phải hỏi miền Bắc.Vào ngày 17/11, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc, tiếp tục khiêu khích tên lửa sau 8 ngày "lặng yên".Ngay trước khi phóng tên lửa, nước này ra tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui, cảnh báo nếu Mỹ càng tăng cường răn đe mở rộng với miền Bắc và gia tăng các hoạt động quân sự khiêu khích trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực thì nước này sẽ càng đáp trả quyết liệt và tương xứng.