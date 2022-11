Lãnh đạo Hàn Quốc và Hà Lan nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 17/11 đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan.Trong thông cáo báo chí chung công bố sau buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo cho biết đã đạt được nhất trí về việc nâng tầm mối quan hệ Hàn-Hà Lan lên thành quan hệ đối tác chiến lược.Tổng thống Yoon cho biết Thủ tướng Rutte là một trong những nhà lãnh đạo mà ông trao đổi khăng khít nhất. Thông qua hội đàm thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến chuyên sâu về phương án thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực toàn diện bao gồm chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa và các vấn đề nổi cộm trong khu vực cũng như toàn cầu.Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí nâng mối quan hệ đối tác lên thêm một bước nữa, trên nền tảng giá trị chung, với tư cách là thành viên chủ chốt của khối đoàn kết tự do toàn cầu, liên quan tới các bài toán thách thức mới như mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, chiến tranh Ukraine, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và khủng hoảng chủ nghĩa dân chủ.Hai bên cũng có chung nhận định rằng mối quan hệ đối tác ở lĩnh vực an ninh kinh tế song phương là quan trọng hơn lúc nào hết trong thời đại "kinh tế là an ninh, an ninh là kinh tế"; nhất trí tăng cường hợp tác bổ trợ qua lại giữa Hà Lan, một cường quốc mạnh về linh kiện bán dẫn, và Hàn Quốc là một cường quốc về sản xuất chíp bán dẫn.Lãnh đạo Hàn-Hà Lan cũng thống nhất sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp điện nguyên tử, thị trường năng lượng và công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn công bố sẽ đồng tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự tại thành phố Hague (Hà Lan) vào đầu năm sau.Trước khi hội đàm chính thức, Tổng thống Yoon và Thủ tướng Rutte cũng đã thảo luận về chủ đề Hà Lan gửi quân đội tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và những binh lính Hà Lan hy sinh trong chiến tranh.Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức buổi tiệc trà cùng lãnh đạo các doanh nghiệp chíp bán dẫn trong nước, trong đó có sự tham dự của Thủ tướng Hà Lan và Chủ tịch Peter Wennink của ASML, doanh nghiệp số một thế giới trong lĩnh vực thiết bị quang khắc để sản xuất chíp bán dẫn.