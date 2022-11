Bắc Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông sáng ngày 18/11

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 18/11, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vục Sunan, Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc.Quân đội phỏng đoán miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), bay xa khoảng 1.000 km, đạt độ cao khoảng 6.100 km, tốc độ Mach 22 (gấp 22 lần tốc độ âm thanh).Động thái khiêu khích tên lửa ICBM lần này của Bắc Triều Tiên diễn ra chỉ trong vòng 15 ngày kể từ vụ phóng tên lửa được phỏng đoán là tên lửa Hwaseong-17 từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng vào sáng ngày 3/11 vừa qua. Tên lửa miền Bắc phóng khi đó bay xa 760 km, đạt độ cao khoảng 1.920 km, tốc độ Mach 15 (gấp 15 lần tốc độ âm thanh). Đầu đạn tên lửa đã tách thành công khỏi hệ thống phóng, nhưng bay bất thường và rơi xuống vùng biển phía Đông.Vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cùng ngày của Bình Nhưỡng được phân tích là nhằm phản đối sự phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, và cũng để vớt vát cho vụ phóng ICBM thất bại vừa qua.Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui ngày 17/11 đã ra tuyên bố, cảnh báo sẽ có biện pháp đối phó quân sự mạnh mẽ hơn nữa nếu Mỹ cố chấp trong việc cung cấp năng lực răn đe mở rộng và tăng cường các hoạt động quân sự phô trương, mang tính khiêu khích trên bán đảo Hàn Quốc và trong khu vực.Chỉ một tiếng 40 phút sau khi ra tuyên bố trên, miền Bắc đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan về vùng biển phía Đông, và tiếp tục phóng tên lửa ICBM trong ngày 18/11.Với vụ phóng ICBM lần này, Bắc Triều Tiên đã cho thấy quyết tâm rõ ràng trong việc sẽ đối phó với nguyên tắc "lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn" trước sức ép của sự phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật, và trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng chính sách đối phó với tên lửa, nhằm ứng phó với hàng loạt vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Ngay sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc lúc 11 giờ sáng cùng ngày đã tổ chức cuộc họp khẩn tại Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, nghe báo cáo về vụ phóng và xu hướng của quân đội miền Bắc, rà soát tư thế sẵn sàng đối phó của quân đội, thảo luận phương án đối phó trong trường hợp Bình Nhưỡng khiêu khích tiếp.Cuộc họp cùng ngày do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia chủ trì, do Tổng thống Yoon Suk-yeol vướng lịch trình hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo Tây Ban Nha. Được biết, Tổng thống Yoon cũng đã được báo cáo các nội dung quan trọng về vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Kể từ đầu năm đến nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện 35 vụ phóng tên lửa đạn đạo, và 3 vụ phóng tên lửa hành trình; trong đó bao gồm cả hai vụ phóng ICBM trong ngày 4/5 và 25/5. Vụ phóng ngày 18/11 cũng là động thái khiêu khích tên lửa lần thứ 25 của miền Bắc kể từ khi Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra mắt.