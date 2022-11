Thủ tướng Hàn Quốc kỳ vọng New Zealand hợp tác thực thi lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đang trong chuyến thăm Bangkok (Thái Lan) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày 17/11 (giờ địa phương) đã có buổi hội đàm với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.Tại đây, Thủ tướng Han đánh giá Hàn Quốc và New Zealand đã trải qua 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, và New Zealand cũng đã đồng hành cùng Hàn Quốc vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Thủ tướng Hàn Quốc đề cập tới việc Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra mắt được 6 tháng, và Tổng thống Yoon rất coi trọng sự hợp tác và trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ những quốc gia cần sự hỗ trợ của Hàn Quốc.Về phần mình, Thủ tướng Ardern đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thảm họa giẫm đạp thương tâm tại khu phố Itaewon tại Hàn Quốc vừa qua, gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng thống Han vì đã dành thời gian tổ chức buổi hội đàm. Liên quan tới vấn đề Bắc Triều Tiên, lãnh đạo New Zealand cam kết sẽ tiếp tục hợp tác để trừng phạt miền Bắc.Buổi hội đàm giữa Thủ tướng Hàn Quốc và New Zealand đã diễn ra trong vòng 30 phút, lâu hơn 10 phút so với dự kiến ban đầu, và không cần thông dịch viên.Trong buổi họp báo sau hội đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lee Do-hoon cho biết Thủ tướng Han Duck-soo đã đánh giá tích cực về việc thương mại giữa Hàn Quốc và New Zealand đang được cải thiện nhờ dịch COVID-19 lắng xuống. Thủ tướng Han cũng đề xuất hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và giao lưu nhân sự.Tiếp đó, Thủ tướng Han đã giải thích về chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc, kỳ vọng sự tiếp tục hợp tác của New Zealand để thực thi các lệnh trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Thủ tướng Hàn Quốc cũng cho biết Seoul có kế hoạch tham gia sáng kiến Các đối tác Thái Bình Dương Xanh (PBP) do Mỹ dẫn dắt, và sẽ hợp tác chặt chẽ với New Zealand trong vấn đề này. Sáng kiến Các đối tác Thái Bình Dương Xanh (PBP) là cơ chế hợp tác được ra mắt vào tháng 6 vừa qua nhằm tăng cường hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương, với sự tham gia của Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Anh.Ông Han nhấn mạnh New Zealand là một nước hợp tác lớn của Hàn Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời đề nghị sự ủng hộ Seoul đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) tại thành phố Busan năm 2030.Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Thủ tướng Ardern cũng đã bày tỏ lỏ ngại về tình hình an ninh khu vực đang ngày càng xấu đi trước các động thái khiêu khích liên tiếp của Bắc Triều Tiên; đồng thời thể hiện lập trường ủng hộ chính sách với Bình Nhưỡng của Chính phủ Seoul.