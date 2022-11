Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jose Fernandez ngày 17/11 (giờ địa phương) đã có bài diễn thuyết tại diễn đàn do Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KEI) tổ chức tại Washington.Ông Fernandez nhấn mạnh Luật giảm lạm phát (IRA) là sự đầu tư lớn nhất và duy nhất trong lịch sử Mỹ ở lĩnh vực năng lượng sạch, có thể tác động tới biến đổi khí hậu nhiều gấp 10 lần so với bất cứ đạo luật nào được Tổng thống Mỹ ký tên từ trước tới nay.Tuy nhiên, Mỹ không thể thực hiện đạo luật này một mình. Washington hiểu rõ rằng nước này chỉ có thể đạt được mục đích của luật nếu đồng hành cùng các đối tác như Hàn Quốc, cường quốc về sản xuất ô tô và pin.Thứ trưởng Fernandez nhấn mạnh Mỹ hiểu rõ những lo ngại của Hàn Quốc về IRA. Washington đã cam kết sẽ duy trì đối thoại với Seoul về quá trình thực thi luật, và ông lấy làm vui mừng vì hai nước vẫn đang duy trì kênh trao đổi cởi mở.Trong vòng vài tuần qua, ông đã trao đổi với hai quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ, trong đó có Đại sứ Cho Tae-yong. Nhà Trắng cũng đã thảo luận ở cấp chuyên viên và cấp cao với phía Hàn Quốc. Mục tiêu của Mỹ là tăng cường quan hệ đối tác Hàn-Mỹ để đi đầu ở lĩnh vực năng lượng sạch.Bên cạnh đó, Thứ trưởng Mỹ cũng đề cập tới việc tăng cường hợp tác ở lĩnh vực kinh tế, trong đó có việc kìm hãm Trung Quốc. Ông Fernandez chỉ ra rằng Washington đang đối mặt với mối uy hiếp chưa từng có từ các quốc gia độc tài như Trung Quốc và Nga. Thử thách của Washington trước Bắc Kinh là cần bảo hộ các kỹ thuật công nghệ nhạy cảm, hợp tác với các quốc gia khác có trách nhiệm ở những lĩnh vực mới, để bảo vệ trật tự quốc tế theo đúng quy tắc.Ông Fernandez nhắc lại việc Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 5 năm nay cũng nhấn mạnh rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục quan trọng trong an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Seoul và Washington cùng chia sẻ cam kết chung là phát triển chủ nghĩa dân chủ, vì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.