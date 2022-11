Nhóm chuyên trách về sửa đổi hệ thống an toàn quốc gia liên ngành Chính phủ tổ chức họp lần thứ nhất

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sáng ngày 18/11 cho biết Nhóm chuyên trách về sửa đổi hệ thống an toàn quốc gia liên ngành Chính phủ đã tổ chức cuộc họp lần một vào cùng ngày, với sự tham gia của các chuyên gia thuộc 21 cơ quan và tư nhân.Nhóm chuyên trách có kế hoạch sẽ đề xuất phương hướng sửa đổi hệ thống an toàn quốc gia phù hợp với yêu cầu của người dân, sau đó thu thập ý kiến của các chuyên gia và người dân để lập đối sách tổng hợp đến cuối tháng 12 năm nay.Cuộc họp lần này tập trung thảo luận về phương án cải thiện hệ thống an toàn quốc gia, phương hướng ứng phó ban đầu và chế ngự các thảm họa, phương án quản lý an toàn rủi ro thảm họa dựa trên nền tảng khoa học và tăng cường năng lực quản lý tại địa phương.Tiếp đó, Bộ trưởng Lee cho biết Nhóm chuyên trách một ngày trước cũng đã họp và thảo luận về việc ngăn ngừa các tai nạn do tập trung đông người. Các phương án được thảo luận tại Nhóm chuyên trách như xây dựng hệ thống quản lý đám đông tại hiện trường, điều tiết tình hình phức tạp tại các tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul cùng các địa phương lân cận, và phương án phối hợp lẫn nhau trong hệ thống cứu hộ khẩn cấp, sẽ được đưa vào đối sách tổng hợp của Chính phủ từ cấp trung ương tới địa phương trong tương lai.Bộ trưởng Hành chính và an toàn cho biết Trung tâm hỗ trợ tổng hợp cho nạn nhân trong thảm họa giẫm đạp Itaewon ra mắt ngày 9/11 vừa qua đến nay đã tiếp nhận 173 yêu cầu từ gia quyến và người bị thương, trong đó có 172 yêu cầu đã được xử lý và Bộ sẽ sớm công bố kế hoạch khắc phục thiệt hại thảm họa Itaewon.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lee cũng cho biết vào cuối tuần này dự kiến sẽ diễn ra sự kiện tôn giáo quy mô lớn tại thành phố Daegu, đề nghị chính quyền và cảnh sát tại địa phương dồn toàn lực để quản lý an toàn.