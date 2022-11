Khả năng cao hệ thống internet Bắc Triều Tiên bị tấn công vào tháng 1

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 17/11 (giờ địa phương) đưa tin hệ thống internet Bắc Triều Tiên dường như bị tắc nghẽn ít nhất hai lần trong khoảng hai tiếng rưỡi do mất điện.Hãng dẫn lời chuyên gia nghiên cứu về an ninh mạng tại Anh Junade Ali cho biết, các trang mạng chính chịu ảnh hưởng gồm có trang tuyên truyền đối ngoại Naenara (Đất nước tôi), trang chủ của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên và trang chủ hãng hàng không quốc gia miền Bắc Air Koryo. Ông Ali nghi ngờ miền Bắc đã bị một cuộc tấn công mạng ngay trước khi hệ thống internet bị chặn.Trước đó tình trạng nghẽn mạng tương tự cũng xảy ra vào tháng 1 khi người dùng không thể truy cập vào các trang mạng tuyên truyền chính của đảng Lao động Bắc Triều Tiên như Báo Lao động và Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA), các hãng tin tuyên truyền thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, hãng Air Koryo và Minjuchoson (Dân chủ Triều Tiên), báo truyền thông của nội các miền Bắc.Về sự cố nghẽn mạng khi đó, ông Ali từng phân tích đó có thể là do đã xảy ra cuộc tấn công mạng đánh sập trang chủ hay còn gọi là DDos.