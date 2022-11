Tỷ lệ tử vong ở ca tái nhiễm COVID-19 lần hai thấp hơn lần nhiễm đầu tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến ngày 5/11 có 24,42 triệu người đã bị nhiễm COVID-19 lần đầu, trong đó tỷ lệ tử vong là 0,11% (27.584 ca). Số ca tái nhiễm COVID-19 lần hai là 627.900 ca với tỷ lệ tử vong là 0,08% (523 ca). Điều này có nghĩa tỷ lệ tử vong của các ca tái nhiễm lần hai thấp hơn 0,03% so với tỷ lệ tử vong khi nhiễm lần đầu.Tỷ lệ tử vong của các ca tái nhiễm lần ba đạt 0,43% (8 ca/1.853 ca) tăng gấp 4 lần so với tỷ lệ của ca nhiễm lần đầu (0,11%) và gấp 5 lần so với tỷ lệ của ca nhiễm lần hai (0,08%). Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương giải thích, số lượng ca tái nhiễm lần ba tương đối ít, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Thêm vào đó, cơ quan này cho biết sẽ khá khập khiễng khi so sánh tỷ lệ tử vong giữa các tập thể với nhau, lý do là số lần nhiễm COVID-19 khác nhau theo từng độ tuổi và khoảng cách thời gian giữa những lần tiêm phòng vắc-xin.Theo quy định của Ủy ban phòng dịch, trường hợp phỏng đoán tái nhiễm COVID-19 là các trường hợp dương tính khi xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên (RAT) do chuyên gia thực hiện sau 45 ngày kể từ khi nhiễm COVID-19 lần cuối.